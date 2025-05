Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Enrico non si salva, messo alla gogna da Agnese mentre Marilù tergiversa

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 20 maggio 2025 su Canale 5, Enrico continua a fare figuracce parlando di Marilù e Agnese De Pasquale, mentre Valentina Vitale sembra molto interessata ad Emanuele e alla loro conoscenza che prosegue piuttosto bene, e Gemma Galgani prova un nuovo approccio. Ecco il nostro commento alla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Enrico colleziona figuracce

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con le ultime lamentazioni di Gemma Galgani. La dama torinese non ce la fa! Continua a cercare il contatto con Arcangelo quando lui le ha appena detto che vuole chiudere con lei, perché non ha interessi. A questo punto ci chiediamo quale segreto ci sia nei baci del cavaliere. Passiamo ad Agnese De Pasquale, Enrico e Marilù dopo la sfuriata della scorsa volta, dovuta al doppio gioco del cavaliere con le due dame. Vediamo un video del dopo puntata nel quale Enrico si sfoga con Marilù, ammettendo di essere dispiaciuto ma di avere molto interesse per lei. Torniamo in studio con Agnese che è ancora furiosa con Enrico per averla presa in giro, dal momento che ammette che con lui non avrebbe avuto un’intimità se avesse saputo che il cavaliere non solo era interessato ad un’altra, ma che tra loro c’era stato anche un bacio. Santa Agnese oggi cade nel tranello della donna ferita, un classico: aggredire l’altra.

La dama, infatti, sta cercando in tutti i modi di screditare Marilù tanto che alla fine interviene anche Maria De Filippi, facendole notare che la rivale in amore non c’entra nulla. Grazie Maria, interventi sempre perfetti. Tocca a Enrico, che ci dà la dimostrazione di come alcuni uomini siano bellissimi solo quando sono in silenzio e in posa davanti le telecamere, purtroppo. Sta di fatto che, pur capendo la delusione di Agnese che si è sentita usata, non ci sembra sia successo nulla di così eclatante da dover essere rimesso in giudizio in Tribunale: Enrico è il classico uomo che tiene il piedi in due scarpe, ha sbagliato a non calcolare il conteso televisivo, o avrebbe vissuto entrambe le relazioni prima di scegliere. Anche questo, anche questa volta, un classico. Comunque l’unica cosa davvero orribile sono i mocassini bicolor con carrarmato di Enrico, un pugno in un occhio ad ogni inquadratura.

Uomini e Donne, Valentina ed Emanuele: se son rose fioriranno

Messo alle strette, Enrico non sa bene cosa rispondere e rimane sempre in bilico tra le due, continuando a collezionare una pessima figuraccia perché sarebbe il caso, almeno, di dare una preferenza e prendere una posizione. La querelle è infinita, è chiaro che Enrico ha preso in giro entrambe e non c’è molto da aggiungere eppure sembra di sì, almeno nello studio di Uomini e Donne dove si continua a discutere su cosa dovrebbe fare Marilù, cosa dovrebbe dire Enrico e come dovrebbe reagire Agnese. Onestamente? Tutto molto pesante. Passiamo poi a una coppia che sta sbocciando ovvero quella formata da Valentina Vitale ed Emanuele, al quale non appartiene il dono della sintesi a quanto pare. I due sono usciti insieme diverse volte ed è scattato il bacio.

Nel frattempo, Tina Cipollari ormai è su di giri per la storia precedente ed è incontenibile, tanto che esce dallo studio prima di tirare giù qualche santo dal paradiso. Poi ecco la mossa strategica di Gemma Galgani, che ha trovato un nuovo volto nel parterre maschile del trono over e non manca di attaccare la sua preda, mostrandosi subito interessata. Il cavaliere in questione, tuttavia, declina in imbarazzo ammettendo di avere un altro prototipo di donna. Che colpo basso! Infine per Luana c'è un nuovo cavaliere, Nicola, che ha pensato bene di presentarsi in puntata con gli skinny jeans.

