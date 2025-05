Uomini e Donne, l'opinione della puntata: è Agnese Show, Enrico asfaltato!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 16 maggio 2025 su Canale 5, Agnese smaschera Enrico, che figuraccia.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 16 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani tira nuovamente fuori i baci con morsi con Arcangelo, che ormai ha scelto Marina. Gianmarco Steri si confronta con le sue corteggiatrici, mentre Agnese fa uno show contro Enrico. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Nadia e Cristina a cuore aperto

La puntata di Uomini e Donne riprende da Arcangelo contro tutte le dame del trono over. Tina Cipollari è sgomenta davanti la sicurezza di Marina e crede che tra loro ci sia stato qualcosa, ma la dama nega fermamente. Tutti in studio si chiedono che cosa cambia tra conoscere nuove persone che possono scendere in studio per loro, dopo che si sono scambiati l’esclusiva, e uscire con dame che si sono già mostrate interessate ad Arcangelo e sono presenti nel parterre delle dame. Una domanda che stranisce anche Alessio Pilli Stella, e questo è tutto dire. Gemma Galgani comunque non molla: è incredibile come più gli uomini la portino in basso, più lei cerchi di arrampicarsi per confermare che hanno avuto interesse per lei. Ed ecco di nuovo tratti in ballo i baci con morso, capitolo che non avremmo voluto risentire.

Passiamo al trono classico con una scena madre di Cristina Ferrara la quale, dopo aver mandato a quel paese Gianmarco Steri, si è sfogata in camerino. Il tronista romano ha deciso di non correrle dietro ma le ha fato recapitare una lettera nella quale ammette di non averla voluta rincorrere, perché ha bisogno di vivere dei momenti sereni. Vero è che le sue due corteggiatrici non gliela stanno rendendo facile, va detto. In puntata, Cristina scende con tutte le buone intenzioni ma Gianmarco è davvero molto deluso dalla sua reazione. La corteggiatrice ribadisce che ad oggi prova qualcosa di vero per lui e lo fa, di nuovo, in lacrime. Magistrale come Gianni Sperti che piange perché lei piange. Ok, cambiamo termine: surreale.

Uomini e Donne: Agnese distrugge Enrico

Passiamo a Nadia Di Diodato che si siede al centro dello studio per leggere una lettera a Gianmarco Steri. La corteggiatrice cerca di spiegare il suo carattere e perché mette un muro davanti alle persone in un’apologia del suo ego davvero difficile da digerire. Gianmarco ha ammesso di aver capito già alcune cose del suo carattere e le ha spiegato che quando le dice che sono simili, per lui non è una cosa brutta come la reputa lei. Il tronista ha confidato poi di non voler ferire nessuna delle due e poi ha chiesto di ballare a Nadia.

Si passa al trono over con una Agnese De Pasquale quasi in lacrime a causa di Enrico. La dama, con la voce rotta, ha ammesso di essere andata oltre con il cavaliere anche se non fino al rapporto completo, e di averlo fatto perché l’interesse sembrava profondo e reciproco. Enrico ha conosciuto, tuttavia, anche Marilù ma Agnese a quanto pare non sapeva che anche con lei ci fosse stato qualcosa, dal momento che aveva premesso al cavaliere che non aveva intenzione di sbilanciarsi con qualcuno che fa il doppio gioco. Enrico tenta di rigirare la frittata ma non è pratico del mestiere, è evidente, soprattutto contro la dialettica invidiabile di Agnese. Interviene dunque Marilù ammettendo che tra loro c’è stato solo un bacio, anche se lui sarebbe andato oltre. Insomma, Erico è nella cosiddetta fino al collo (aggiungiamo che la cosa altresì grave per la dama è che lui ha usato il suo spazzolino, merita).

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.