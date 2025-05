Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Arcangelo conteso da tutte! Gemma sedotta e abbandonata! (VIDEO)

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 15 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani è messa di fronte all'ennesima cantonata, mentre Arcangelo continua a essere conteso da diverse dame!

La nuova puntata di Uomini e Donne ci regala l'ennesima cantonata di Gemma Galgani: il cavaliere Arcangelo, infatti, dopo averle dato dei baci appassionati con morsi, le preferisce Marina! Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Arcangelo "vampiro", Gemma sedotta e abbandonata

Gemma Galgani è nel parterre del trono over di Uomini e Donne da più di un decennio, eppure, non ha ancora capito che se un cavaliere non la cerca, non la bacia, è perché - come ricorda una nota rom-com - la verità è che non gli piaci abbastanza. Gemma ha inseguito Arcangelo, che voleva abbandonare il programma, ma il cavaliere non ha battuto ciglio all'interesse della dama nei suoi confronti. Al contrario, si è sciolto in lacrime commosse quando Marina è andato a riprenderlo, dimostrando chiaramente le sue intenzioni.

Al centro studio, inoltre, Gemma rivela che il cavaliere le aveva anticipato la possibilità di non essere presente in studio, ma eccolo scendere le scale per la registrazione! Anche con la prova evidente della mancanza di interesse nei suoi confronti, Gemma insiste che Arcangelo nutre qualcosa per lei. Quando però Marina gli impone un ultimatum, dichiarando che se Gemma era ancora in gioco, lei si sarebbe fatta da parte, il cavaliere dichiara di voler dare a Marina l'esclusività, lasciando Gemma a bocca asciutta. La dama non si arrende, beccandosi un rimprovero da Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma poi rivela che Arcangelo le ha dato diversi baci...con morsi, scatenando l'ilarità in studio, con Tina che si è persino schierata dalla sua parte, accusando il cavaliere di averla illusa.

Uomini e Donne, tutte pazze per Arcangelo: anche Cinzia gli lascia il numero!

Ancora spazio al trono over in puntata: Sebastiano ha deciso di conoscere Fulvia, scesa per lui, ma questo ha provocato una reazione infastidita in Cinzia, che in un video post puntata condivide con Gloria le sue impressioni sul cavaliere che entrambe avevano frequentato. Le loro parole non nascondono un fondo di invidia, ma anche di una certa verità: Sebastiano prova a conoscere tutte le donne usando le stesse modalità, rendendosi effettivamente ridicolo. Tuttavia, Cinzia deve scendere presto dal piedistallo, perché Maria De Filippi rivela che la dama ha deciso di lasciare il numero ad Arcangelo!

Quest'ultimo dichiara che, per ora, non accetterà il numero della dama, innescando una lite tra Gemma e Marina, che viene chiamata in causa dagli opinionisti: Marina, infatti, non appare sincera a nessuno in quello studio e molti dei suoi comportamenti sono ambigui. Più che interessata ad Arcangelo, la dama sembra interessata a farsi notare per stare al centro studio. Persino le sue lacrime, dopo che Gianni Sperti, le fa notare che non è sincera, sono poco credibili.

