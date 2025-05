Uomini e Donne, l'opinione della puntata: colpo di scena, Marina e Gemma da nemiche ad alleate

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5, Gemma e Marina si alleano contro Arcangelo.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani trova un'alleata in Marina e le due attaccano direttamente Arcangelo. Mentre Alessio Pilli Stella riprende duramente Francesca Cruciani e scarica Annamaria, arrivano le commoventi storie dei cagnolini adottati grazie al programma. Ecco il nostro commento alla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gemma e Maria si alleano

La puntata di oggi si apre con la sfida di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe, un momento televisivo che onestamente proprio non ci mancava. L’unica cosa positiva è quella visione di Francesca Tocca che è sempre una delle creature più sensuali che abbia mai toccato il suolo delle reti Mediaset. Gianni ha voluto ringraziare pubblicamente Giuseppe per averlo spinto a tornare a ballare, un momento di commozione che lascia il posto ad una gara di resistenza con un Giuseppe totalmente invasato. Passiamo al dramma che sta seguendo il percorso di Arcangelo a Uomini e Donne. Iniziamo con una clip sul dopo puntata che riguarda Gemma Galgani e Marina, che si trovano a parlare della situazione che le ha portate a scontrarsi per l’interesse per il cavaliere, trovandosi in un confronto quasi pacifico che ci stupisce molto.

Ed ecco che il circo si trasforma in vero cinema con Gemma che bussa al camerino di Marina per chiederle di andare insieme nel camerino di Arcangelo per affrontarlo una volta per tutte. Un finale degno dei migliori film romantici di La 5 con le nemiche che diventano amiche, e viva la solidarietà femminile. Arcangelo con la camicia mezza aperta, ormoni, la coalizione della grande armata del trono over… È tutto così surreale! Torniamo in studio con Tina Cipollari che prende immediatamente di petto Arcangelo, accusando di aver sempre recitato per stare al centro dello studio.

Sotto accusa è anche Cinzia, con la quale il cavaliere è uscito ancora e ci sono stati baci, ma continua a frequentare Antonio che asserisce l’ha “divinizzata”. Ma per favore, abbiate pietà di noi almeno su questo finale di stagione. Comunque alla fine Antonio diventa una furia contro Cinzia, e ci chiediamo come sia possibile se la conosce da pochissimi giorni e non l’ha vista così tanto, come lei ha più volte chiarito, e le dichiara la sua intenzione di chiudere se la dama continuerà a frequentare Arcangelo.

Uomini e Donne: Alessio non perdona Francesca

Torniamo a Francesca Cruciani che ha accettato le scuse di Giovanni Siciliano, tornato nello studio di Uomini e Donne per riprendersi la dama. La situazione ha provocato la reazione di Alessio Pilli Stella che ha avuto in passato un tormentato flirt con Francesca. Sembra che il nostro Bradley Cooper abbia una forte propensione per ergersi in difesa di donne che ha frequentato e che lui stesso a ferito in passato, e anche questa volta Alessio non molla la presa e insegue Francesca dopo la fine della puntata per chiedere spiegazioni. La dama, giustamente, si mette sulla difensiva e gli fa notare che lui stesso ha fatto di questi errori.

Nel frattempo, Annamaria che è la dama che attualmente sta conoscendo Alessio, osserva la scena spazientita e se ne va, ma il cavaliere non si scusa e anzi, le suggerisce di congedarsi la prossima volta. Agli ordini sua maestà! Giustamente la dama si risente anche durante la puntata e Alessio coglie al balzo l’occasione - e proprio non vedeva l’ora - per scaricarla ammettendo di non provare nessun sentimento. Momento piantino con tutti i cagnolini adottati grazie agli annunci a fine puntata dei cani della Muratella, con i padroni presenti in studio e tante emozioni. Maria De Filippi è tutti noi, quando non si interessa minimamente agli umani e corre ad accarezzare i cani. Infine, Tina Cipollari saluta tutti e ci conferma che questa è l’ultima puntata per questo stagione, ma prima la scelta di Gianmarco Steri in onda il 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

