Uomini e Donne, l'ex tronista Teresa Cilia al centro delle polemiche per un video ad Abu Dhabi: "Per essere chiara..."

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia ha postato un video mentre guidava una Ferrari ad Abu Dhabi: questa ostentazione di ricchezza l'ha portata a essere criticata dagli haters. Ma ecco come ha risposto la diretta interessata!

Teresa Cilia è stata una nota tronista di Uomini e Donne e in tempi recenti, dopo la chiusura della causa contro Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi nelle sue trasmissioni, è finita nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta perché l'ex tronista ha postato un video in cui sfrecciava su una Ferrari ad Abu Dhabi, suscitando così lo sdegno di molti utenti per lo sfoggio inappropriato di ricchezze.

Uomini e Donne, Teresa Cilia nel mirino degli haters

Dopo aver chiuso il contenzioso con Raffaella Mennoia, iniziato sei anni in seguito a un infuocato botta e risposta sui social, Teresa Cilia ha cercato di voltare pagina. Tutto era cominciato nel 2019, quando Mario Serpa, ex corteggiatore di Claudio Sona, aveva attaccato Mennoia in alcune stories sui social. Teresa Cilia aveva condiviso la sua opinione, alimentando le tensioni con l'autrice di Uomini e Donne, approfittando della situazione per togliersi alcuni proverbiali sassolini dalle scarpe. La reazione di Raffaella Mennoia non si fece attendere e portò alla diffusione di un comunicato in cui si minacciavano diffide contro chi pubblicava falsità contro il programma. Neppure questo fermò Teresa Cilia, che pubblicò altre stories contro Mennoia e il programma, portando quest'ultima a quererarla. Dopo sei anni, alla fine, la giustizia si è pronunciata a favore dell'ex tronista che ha festeggiato la vittoria anche sui social.

Di recente, tuttavia, l'ex tronista è finita nel mirino per aver diffuso sui social un video giudicato da molti sconveniente: Teresa Cilia si è recata in vacanza ad Abu Dhabi e lì ha guidato una lussuosa Ferrari all'acquario SeaWorld. I followers l'hanno criticata ferocemente per aver ostentato eccessivamente la ricchezza e non essere per nulla umile.

La replica di Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ai commenti negativi ricevuti

Per tutta risposta alle critiche ricevute dai followers dopo il video in cui sfrecciava a bordo di una Ferrari, Teresa Cilia ha postato uno sfogo in cui chiariva che godersi la vita e togliersi qualche sfizio come quello di guidare un auto di lusso non implicava che fosse cambiata e avesse perso i suoi valori:

"Giusto per essere chiari: se una persona ogni tanto si passa dei piaceri questo non vuol dire che è cambiata"

E, soprattutto, ha aggiunto, guidare un'auto di lusso non significa che lei non abbia i piedi ben piantati per terra "perché è da lì che vengo e ne vado fiera...". L'ex tronista ha poi concluso il suo sfogo ricordando che vive la sua vita per sé stessa e per compiacere i suoi desideri, non quelli degli altri: "Al contrario di oggi che mi sembra che qualcosa non vada bene nella nostra società… dimenticavo io vivo per me stessa non per piacere agli altri".

