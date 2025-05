Uomini e Donne in pausa giovedì 1° maggio e venerdì 2 maggio 2025: ecco quando torna

News VIP

Uomini e Donne si prende una pausa giovedì 1° maggio e venerdì 2 maggio 2025. Ecco quando torna la regolare programmazione su Canale 5.

Come di consueto, Uomini e Donne si prende una pausa nei giorni festivi ma questa volta si allunga e non va in onda il 1° e il 2 maggio 2025 su Canale 5. La programmazione torna regolare da lunedì 5 maggio 2025, con i protagonisti del trono over e del trono classico.

Uomini e Donne non va in onda oggi e domani

Cambio programmazione per Uomini e Donne che non va in onda giovedì 1° maggio e venerdì 2 maggio 2025 su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi torna alla normale programmazione a partire da lunedì 5 maggio 2025, con i protagonisti del trono over e del trono classico, e nel frattempo viene sostituito dalla soap turca The Family. Stiamo arrivando al finale di stagione di Uomini e Donne, che si concluderà a fine maggio, e soprattutto alla scelta del tronista Gianmarco Steri. Sul romano ci sono state tantissime segnalazioni nelle ultime settimane a partire da quella che voleva il cugino di Nadia Di Diodato tra i dipendenti del suo salone, e che ha minato la credibilità del tronista.

Tutte le segnalazioni, tuttavia, si sono rivelate false smentite dagli amici di Gianmarco ma anche dalla redazione, con i commenti ironici dell’autrice Raffaella Mennoia su Instagram che ha fatto capire che non c’è nulla di vero. Il pubblico è rimasto scottato dall’eliminazione a sorpresa di Francesca Polizzi, senza dubbio tra le preferite dei fan di Uomini e Donne, mentre Gianmarco continua il suo percorso con Nadia e Cristina Ferrara. Nelle ultime registrazioni, tuttavia, sappiamo che quest’ultima ha lasciato lo studio furiosa accusando Steri di non essere totalmente presente durante le loro esterne, con la mente a Nadia che secondo lei è la sua scelta.

Uomini e Donne, colpi di scena nel trono over

Mentre tra i protagonisti del trono classico non mancheranno i colpi di scena, anche nel trono over di Uomini e Donne ci sarà parecchia maretta. Giovanni, protagonista di una segnalazione, farà infuriare Francesca che arriverà a tirargli una scarpa mentre Gemma Galgani continua la sua conoscenza con Arcangelo. Pur ammettendo di essere molto interessato alla dama torinese, con la quale non mancheranno baci appassionati, Arcangelo vorrà conoscere anche nuove dame.

Gloria Nicoletti accetta il corteggiamento di Guido, con il quale sembra procedere a gonfie vele mentre Alessio Pilli Stella porta in studio nuove prove contro Valentina. La dama ha lasciato il suo numero a Pierpaolo e da quel momento tra i due è scoppiato il caos, con pesanti accuse reciproche. Giuseppe, invece, continua a conoscere Rosanna e ammette di esserne innamorato, anche se lei non ha ancora intenzione di uscire insieme dal programma.

