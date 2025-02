News VIP

Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, è stato ospite di Verissimo, nella puntata di domenica 16 febbraio. Sperti ha ricordato il suo matrimonio con Paola Barale e ha poi svelato di avere un nuovo amore nella sua vita.

Uomini e Donne, Gianni Sperti ha un nuovo amore: la rivelazione a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5, Gianni Sperti ha deciso di raccontare come procede la sua vita sentimentale. Da sempre riservato, lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi ha svelato di aver intrapreso una nuova conoscenza e che nella sua vita c'è ora un nuovo amore.

Al momento, Sperti non ha voluto aggiungere molti dettagli, ma ha svelato che da un po' di tempo sta frequentando una persona: "Sono tornati questi momenti di ansia da qualche tempo e ne ho parlato con il mio psicanalista. Secondo lui è perché sono alla ricerca di un amore. Perché...ma non dovrei parlare così tanto, questa è colpa tua (ha aggiunto ridendo rivolto alla conduttrice ndr). Ma è perché sto riassaporando l'amore, ma parliamo di quei momenti fatti di scambi iniziali, messaggi, buongiorno, molto delicato, cuoricino. Ma non parliamo di farfalle, per ora sono ancora bruchi. Comincio ad avere quelle paure che si hanno quando si sta frequentando qualcuno di importante..."

L'opinionista ha anche affrontato le critiche che gli hanno rivolto sul suo aspetto fisico: Gianni Sperti ha ammesso di aver fatto piccoli ritocchini, ma ha anche aggiunto che non si è mai curato molto delle opinioni del pubblico, perché le critiche sono una conseguenza naturale dell'essere un personaggio pubblico. Riguardando alcuni scatti di qualche anno fa, l'opinionista ha ammesso: "Non mi vedo molto diverso, sono più giovane, ma la verità è che non mi importa proprio nulla di quello che dice la gente".

Uomini e Donne, Gianni Sperti racconta alcuni retroscena sul matrimonio con Paola Barale

Sulla dolorosa separazione da Paola Barale, Gianni Sperti ha ammesso di aver sofferto molto in quel periodo, non solo per la fine di una storia con una persona che ha amato molto, ma anche perché era una separazione di cui si parlava in tv e su cui tutti avevano un'opinione da esprimere: "La separazione è stata difficilissima, una separazione in tutta Italia, mi sentivo giudicato ovunque andassi, forse non ero pronto alla separazione mediatica. Mi sentivo in una rotonda, continuavo a girare senza sapere che strada prendere".

L'opinionista ha aggiunto che per lui è stato doloroso affrontare il post-divorzio e che le difficoltà che ha vissuto si sono manifestate anche nella sua vita lavorativa: la mancanza di sonno, le nottate in discoteca cercando di non pensare e di dimenticare: "Non stavo bene, riconosco che facevo molte nottate. La rinascita però è arrivata prima de La Talpa, mi sveglio la mattina, chiamo un mio amico personal trainer e da lì mi rimetto in forma. Dieta e allenamento: in due mesi persi 16 kg".

