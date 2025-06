Uomini e Donne, l'ex tronista Alessio Pecorelli ha ritrovato l'amore? Spunta una segnalazione

News VIP

Protagonista di questa edizione di Uomini e Donne, l'ex tronista Alessio Pecorelli avrebbe voltato pagina e trovato l'amore: ecco l'ultima segnalazione.

Alessio Pecorelli è stato tra i protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Uomini e Donne: il ristoratore romano non ha concluso il suo percorso nel trono classico, nel quale aveva il ruolo di tronista, perché diverse segnalazioni hanno messo in dubbio la sua sincerità verso la redazione e le corteggiatrici. A distanza di mesi dalla sua uscita dal dating show di Canale 5, Alessio sembra aver trovato l'amore: ecco l'ultima indiscrezione.

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli ha un nuovo amore?

Alessio Pecorelli è stato il primo tronista di questa edizione appena conclusa di Uomini e Donne: il ristoratore romano si era presentato come un ragazzo semplice e desideroso di trovare un amore che fosse duraturo. Il suo trono sembrava, perciò, molto promettente e, complice la simpatia che Maria De Filippi sembrava avere per lui, il pubblico sperava di trovarsi davanti a un tronista sincero e che potesse regalare nuove e intense emozioni. Anche le sue corteggiatrici sembravano aver compreso bene di dover intrattenere e far emozionare i fan dello storico dating show. Dopo qualche settimana, Alessio aveva ristretto la conoscenza a tre corteggiatrici ed era parso molto coinvolto da Giorgia e Genny, con cui aveva anche più volte discusso.

Tuttavia, il buon Alessio non era così trasparente come faceva credere e nel giro di pochissimo sono fioccate su di lui diverse segnalazioni: non solo il tronista era amico di un altro discusso cavaliere del parterre overe, Mario Cusitore, con cui si era divertito ad andare per locali a Roma, ignorando altamente i divieti - ben noti a tutti - di farsi vedere in giro al di fuori delle esterne e senza avvisare la redazione, ma era emerso anche qualcosa di più grave. In diverse occasioni, infatti, Alessio era stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza bionda e, sebbene avesse negato di avere una fidanzata all'insaputa della redazione, le sue corteggiatrici non avevano creduto a una sola parola. Così, nel bel mezzo di una registrazione, tutte e tre avevano deciso di abbandonare il suo trono e Maria De Filippi lo aveva invitato a lasciare la trasmissione, non potendo più garantire che fosse una persona onesta e dato che era rimasto senza aspiranti fidanzate.

A distanza di mesi da quell'episodio, che gli ha attirato le critiche di diversi ex protagonisti del programma, Alessio Pecorelli sembrerebbe aver trovato di nuovo l'amore: su di lui, infatti, è spuntata (l'ennesima) indiscrezione.

Uomini e Donne, indiscrezione sull'ex tronista Alessio Pecorelli: ecco con chi ha trovato l'amore

Dopo la fallimentare esperienza a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli ha trovato di nuovo l'amore? Stando a una foto che lo ritrae in compagnia di una giovane donna, sembrerebbe proprio di sì! L'ex tronista ha postato nelle scorse ore alcune stories sul suo profilo Instagram in cui appare insieme auna ragazza. La persona in questione è mora ed è di spalle, quindi, non sembrerebbe chiara la sua identità. A corredo del filmato, Alessio ha aggiunto la canzone di Pino Daniele Quando e una didascalia che è una delle frasi del testo: "Perché ho sete, ho sete ancora".

Tuttavia, in un secondo video, postato sempre dall'ex tronista e repostato dalla misteriosa nuova fiamma, è stato possibile scoprire di chi si trattava. La nuova fiamma dell'ex tronista Alessio Pecorelli si chiama Virginia Colozzi, estranea al mondo dello spettacolo: è un amante dei tatuaggi e ha un cane, Dior. Questa è la prima volta che Alessio pubblica un video con una nuova fiamma, perciò, sembra che tra i due le cose siano abbastanza serie da voler uscire allo scoperto.

