Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alessio Pecorelli spera di essere più furbo della redazione, Barbara querelata

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 28 novembre 2024 su Canale 5, Barbara De Santi viene querelata mentre Alessio Pecorelli è al centro di una segnalazione.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Barbara De Santi al centro delle polemiche per lo scontro con Massimo e la querela ricevuta dall’hotel. Alessio Pilli Stella le bacia tutte mentre il tronista Alessio Pecorelli è nei guai, dal momento che alla redazione sono arrivate segnalazioni assurde che lo inchiodano. Ecco la nostra opinione sulla puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Barbara De Santi fuori controllo

La puntata di Uomini e Donne che tutti stavamo aspettando va in scena oggi su Canale 5 e non possiamo che ringraziare il trash mariano che anno dopo anno viene offerto a noi telespettatori. Barbara De Santi grande protagonista di un altro scontro con Massimo, cavaliere con il quale aveva già avuto problemi nelle precedenti puntati e che ci chiediamo perché abbia portato nuovamente fuori a cena. Comunque, lungi da noi riuscire a comprendere cosa frulla nella testa della dama dato che crediamo non lo sappia neppure lei, la notizia è che a Barbara è arrivata una bella querela da parte del ristorante dell’hotel che li ha ospitati per la loro serata romantica. Una notizia che fa clamore in studio e alla quale Massimo si attacca per continuare ad attaccare la dama, al che tutti pensiamo anche cosa ci continua a fare lui con lei se ha questa pessima opinione della sua persona. Ma andiamo avanti. Barbara viene messa in mezzo da Maria De Filippi che trova la notizia esilarante quasi quanto noi, non la vedevamo divertirsi così da tempo. Barbara, dopo che Andrea prende la parola per eliminarsi finendo oltre il secondo piano dato che non ha questi grande fan dalla sua parte, decide di eliminare anche lei e Maria attacca ancora, chiedendole di smetterla di avere una crisi isterica. Quanto abbiamo riso! Comunque, invece di prendere la palla al balzo e accompagnare Barbara alla porta, interviene Alessio Pilli Stella con la sua armatura scintillante e la fa ballare chiedendole di rimanere. Un’occasione persa e un battito di cuore e esaltazione quando, per scherzare, anche Gianni Sperti ha fatto finta di andarsene dallo studio…

Uomini e Donne: Gloria torna in studio e bacia Alessio Pilli Stella

Continuiamo con i protagonisti del trono over. Sabrina l’inconsolabile sta continuando la conoscenza di Maurizio. Il cavaliere ha fatto ridere tutti raccontando di aver ricevuto un messaggio da parte della dama, che lo invitava a passare dalla sua camera, sperando ovviamente in qualcosa di hot per ritrovarsi Sabrina in pigiama di flanella, per nulla pronta a concerti più di un bacio a stampo. Concluso il siparietto passiamo alla movimentata vita amorosa di Alessio Pilli Stella che, dopo aver chiuso la conoscenza con Prasanna la quale si è gettata nelle braccia di Mario Cusitore senza pensarci due volte, è uscito con ben tre dame. Tra loro spicca Gloria Nicoletti, tornata a Uomini e Donne dopo un lungo periodo di assenza, con la quale si è scambiato un bacio. Peccato che solo poche ore prima, Alessio avesse baciato anche Francesca e continuato la conoscenza di Morena che, se può mettere zizzania non si tira mai indietro, svela un retroscena. Secondo la dama, infatti, Alessio avrebbe detto a Morena di essersi annoiato all’appuntamento con Francesca tanto da rientrare prima in hotel. La dama in questione ci rimane male ma Alessio nega. Chi sta mentendo? Passiamo poi all’altro pezzo forte di questa puntata, il trono di Alessio Pecorelli.

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli nei guai: non si mente a Maria!

Ecco il colpo di scena, dopo la querela dell’hotel a Barbara De Santi, che tutti stavamo aspettando dopo le Anticipazioni di Uomini e Donne apparse sul web. Alessio Pecorelli pensa decisamente di essere già furbo della redazione di Maria De Filippi, ed è questa la sua fine. Alessio, caro Alessio, possibile che sei diventato tronista senza osservare il percorso di chi ti ha preceduto, capendo così che gli occhi mariani sono ovunque anche oltre gli studi del dating show di Canale 5? Ecco che dopo l’esterna con Giorgia che, manco a dirlo bacia appassionatamente nell’acqua, arriva la segnalazione shock. Già il fatto che Alessio si sia ritrovato ad una serata in un locale - che ci tiene a precisare che non è una discoteca, come se questo fosse fondamentale - con Mario Cusitore per noi è una red flag. Comunque, sono arrivati diversi video da parte di una persona che ci avrebbe anche messo la faccia vendendo in puntata, di Alessio con una misteriosa ragazza, con la quale è stato visto anche in un altro locale a Roma, e con la quale avrebbe lasciato la serata con la propria macchina. Alessio nega tutto, Maria gli chiede espressamente se ha una ragazza fuori dal programma e lui nega, ma gli occhi del terrore lo tradiscono. E infatti ecco che Genny diventa la vittima sacrificale del suo evidente stress e tra loro scoppia una discussione feroce, tanto da far intervenire la presentatrice per moderare i toni.

