Uomini e Donne, l'ex dama Emanuela Malavisi ha ritrovato l'amore: ecco chi è il nuovo compagno

News VIP

L'ex dama di Uomini e Donne, Emanuela Malavisi, ha ritrovato l'amore con un nuovo compagno: ecco chi è la sua nuova fiamma.

Emanuela Malavisi è un'ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha preso parte all'edizione 2023/2024 del dating show di Canale 5. All'epoca, aveva intrapreso una frequentazione con il cavaliere Marco Antonio Alessio. I due erano stati protagonisti di una frequentazione intensa, che li aveva portati a essere molto vicini nel giro di pochi mesi. Tuttavia, in seguito ad alcune incomprensioni, Marco Antonio aveva mostrato una certa reticenza nel continuare la storia con Emanuela e tra i due c'erano state forti tensioni. Dopo la parentesi con Roberta Di Padua, il cavaliere aveva però compreso di voler frequentare solo Malavisi e insieme avevano lasciato il programma condotto da Maria De Filippi. Purtroppo, dopo soli 8 mesi Marco Antonio le aveva annunciato di non essere innamorato di lei e la loro relazione si era interrotta. A distanza di un anno da quegli eventi, però, Emanuela Malavisi ha ritrovato l'amore: ecco chi è il nuovo compagno.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi ritova l'amore dopo Marco Antonio Alessio

Per Emanuela Malavisi, l'esperienza a Uomini e Donne è stata segnata dalla delusione per il comportamento di Marco Antonio Alessio. Il cavaliere, infatti, dopo un'assidua frequentazione si era tirato indietro e le aveva chiesto una pausa di riflessione, per poi accettare un appuntamento con Roberta Di Padua, provocando il fastidio di Emanuela, che si era però fatta da parte, accettando la decisione del cavaliere. Dopo poco, tuttavia, Marco Alessio aveva compreso che l'unica dama che gli interessava era Emanuela e che voleva una seconda chance con lei. Quest'ultima aveva tentennato e chiesto del tempo per riflettere, ma i sentimenti che provava per il cavaliere l'avevano spinta ad accettare di riprendere la frequentazione e così i due, dopo poche settimane, avevano lasciato insieme il dating show.

Nel corso dei primi mesi, Emanuela Malavisi aveva condiviso sui social come procedesse la storia con Marco Antonio: i due abitavano in due zone diverse della penisola e non erano mancati i sacrifici reciproci per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme. Purtroppo, nel corso dell'estate del 2024, alcune stories sui social avevano insospettito i fan della coppia, che avevano temuto che tra i due ci fosse una forte crisi. Un sospetto confermato dalle parole di Emanuela Malavisi che aveva comunicato ai followers che tra lei e Marco Antonio era tutto finito:

"È successo che dovevo scendere in Salento e capisco che c’era qualcosa che non andava, allora gli tolgo proprio le parole di bocca e lui mi palesa che non si era innamorato di me. Cosa strana, perché ci siamo frequentati per otto mesi ed era lui quello al centro studio che voleva uscire, che piangeva per me, che era geloso se parlavo con gli altri. Lui ha 37 anni, non è un ragazzino. Ci siamo vissuti fuori, nella realtà, a me si è amplificato il sentimento ed è scoppiato l’amore, mentre lui mi diceva che non se la sentiva. Pensavo fosse solo un auto tutelarsi, invece no"

La fine della relazione con Marco Antonio Alessio aveva gettato Emanuela Malavisi nello sconforto, ma l'ex dama si era data da fare per raggiungere nuovi obiettivi personali e professionali e, a distanza di un anno dalla fine del loro rapporto, ha ritrovato l'amore con un nuovo compagno.

Uomini e Donne, ecco chi è il nuovo compagno di Emanuela Malavisi

Questa volta, la segnalazione che Emanuela Malavisi avesse trovato l'amore accanto a un nuovo compagno non è arrivato dai gossippari della rete, ma dalla stessa ex dama. Quest'ultima ha pubblicato sui social un reel nel quale appare accanto al nuovo amore che le ha restituito il sorriso. Nel filmato lei e il nuovo compagno trascorrono il relax vacanziero insieme e a far da sfondo alle immagini dei due innamorati c'è la canzone di Max Pezzali L'universo tranne noi.

Il post dell'ex dama è stato preso d'assalto dai commenti dei fan entusiasti, che hanno espresso la loro felicità nel vedere Emanuela Malavisi finalmente serena e innamorata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne