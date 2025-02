Uomini e Donne, Emanuela Malavisi ha raccontato perché si è lasciata con Marco Antonio Alessio: "Non si è innamorato"

News VIP

Durante una recente diretta Instagram con Fralof, l'ex partecipante del trono over di Uomini e Donne, Emanuela Malavisi, ha condiviso i motivi della sua separazione da Marco Antonio Alessio, con il quale aveva intrapreso una relazione al di fuori del programma nel dicembre del 2023.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi: "Marco Antonio Alessio? Mi ha palesato di non essersi innamorato di me. E' un ragazzino"

Emanuela ha raccontato che, poco prima di un viaggio previsto in Salento, ha percepito un cambiamento nell'atteggiamento di Marco Antonio. Affrontando la situazione, lui le ha confessato di non essersi innamorato di lei, nonostante una frequentazione durata otto mesi. Questo è risultato sorprendente per Emanuela, dato che durante il programma era proprio Marco Antonio a mostrarsi più coinvolto, manifestando gelosia e desiderio di uscire insieme. Considerando la sua età di 37 anni, L'ex dama si aspettava una maggiore chiarezza da parte sua. Mentre i suoi sentimenti si erano intensificati nel tempo, Marco Antonio ha ammesso di non sentirsi allo stesso modo. Emanuela inizialmente pensava che fosse un modo per proteggersi, ma ha dovuto accettare la realtà.

La loro relazione si è conclusa nove mesi fa. Dopo la rottura, Marco Antonio è sparito per sette mesi, nonostante avesse espresso il desiderio di mantenere un rapporto amichevole. Quando si sono risentiti, lui ha affermato di preferire essere odiato piuttosto che illuderla ulteriormente. Dopo questo scambio, l'ha nuovamente bloccata senza fornire spiegazioni.

Attualmente, l'ex cavaliere sta frequentando un'altra donna del Salento, anch'essa ex partecipante di Uomini e Donne. Riflettendo sulla situazione e osservando il suo comportamento attuale, Emanuela ha poi concluso di non aver perso nulla di significativo e si sente grata per la fine della loro relazione.

Nella diretta, Emanuela ha dichiarato:

"È successo che dovevo scendere in Salento e capisco che c'era qualcosa che non andava, allora gli tolgo proprio le parole di bocca e lui mi palesa che non si era innamorato di me. Cosa strana, perché ci siamo frequentati per otto mesi ed era lui quello al centro studio che voleva uscire, che piangeva per me, che era geloso se parlavo con gli altri. Lui ha 37 anni, non è un ragazzino. Ci siamo vissuti fuori, nella realtà, a me si è amplificato il sentimento ed è scoppiato l'amore, mentre lui mi diceva che non se la sentiva. Pensavo fosse solo un auto tutelarsi, invece no."

"Non stiamo più insieme da nove mesi, lui mi ha bloccato, è sparito per sette mesi da quando mi ha mollata anche se diceva di volere rimanere in buoni rapporti con me. Dopo sette mesi mi ha detto che preferiva farsi odiare piuttosto che illudermi, io gli ho detto che ci era riuscito e dopo mi ha bloccato di nuovo, non so il perché."

E ancora:

"Adesso lui si frequenta con un'altra donna del Salento, anche lei è stata a Uomini e Donne fino a un paio di mesi fa. Ad oggi conoscendolo meglio e vedendo anche come si comporta con lei ho capito che non ho perso niente e anzi lo ringrazio per avermi mollata."

