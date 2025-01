Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Veronica si sbilancia su Gianmarco Steri: "Speravo fosse la scelta di Martina, ma..."

News VIP

Veronica Fedele è tornata sui social rivelando come vanno le cose dopo la delusione di Michele Longobardi e parlando di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne come corteggiatrice di Gianmarco Steri.

Oggi, giovedì 23 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda finalmente la prima parte della scelta di Martina De Ioannon. Nell'attesa, l'ex corteggiatrice Veronica Fedele ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan sui social in cui si è sbilanciata sul nuovo amatissimo tronista Gianmarco Steri.

Veronica Fedele torna a Uomini e Donne per corteggiare Gianmarco Steri? Parla lei

L'attesa è finalmente finita. Oggi andrà in onda la prima parte della scelta di Martina De Ioannon. Grazie alle anticipazioni e agli stessi annunci diffusi dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne, il pubblico di Canale 5 conosce già l’esito finale: la tronista ha infatti deciso di concludere il suo percorso con Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. Una scelta che ha diviso i telespettatori, molti dei quali tifavano per l’ex corteggiatore romano.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Gianmarco ha infatti subito ricevuto la proposta da parte di Maria De Filippi di salire sul famoso trono di Canale 5. Proposta che il romano ha accettato con grande entusiasmo. A dire la sua sul nuovo tronista del dating show è arrivata Veronica Fedele.

Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, l'ex corteggiatrice di Michele Longobardi ha riservato parole di stima e affetto nei confronti di Steri. A chi le ha domandato se scenderebbe mai a corteggiarlo, Veronica ha confessato: "Speravo fosse la scelta, mi è capitato di parlarci, è un ragazzo serio e genuino, però dai mi sembra di aver capito che non stia proprio a corto di corteggiatrici da dover tornare io in studio". Per chi non lo sapesse, infatti, la redazione di Uomini e Donne ha rivelato che hanno chiamato ben 8.000 ragazze per Gianmarco!

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Mentre il pubblico attende con ansia la messa in onda della scelta di Martina De Ioannon, nella giornata di ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Se i troni di Gianmarco Steri e Tina Cipollari procedono senza intoppi, non si può dire di Francesca Sorrentino, alle prese con Gianmarco Meo e Gianluca Costantino.

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, l'ex volto di Temptation Island si è ritrovata a discutere con i suoi corteggiatori. Nell'esterna mostrata in studio si è visto Gianmarco raggiungere Francesca in camerino e accusarla di non avere un reale interesse per lui. Con Gianluca non c'è stato nessun bacio, ma hanno parlato delle loro rispettive fragilità.

Per quanto riguarda invece il trono over, Diego e Giada hanno deciso di iniziare una frequentazione. Maurizio, che aveva frequentato per un breve periodo Gloria, sta uscendo con una nuova dama. Non solo. In studio è scoppiata un'accesa lite tra Morena e Claudia. Infine Cristina ha deciso di chiudere con il cavaliere con cui si stava frequentando perchè infastidita dal suo atteggiamento poco delicato. Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

