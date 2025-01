Uomini e Donne, Alfonso Signorini vuole Mario Cusitore nella casa del Grande Fratello!

News VIP

Le ultime indiscrezioni sul cast del Grande Fratello sono a dir poco inaspettate: sembra che Alfonso Signorini abbia contattato Mario Cusitore, chiacchierato cavaliere di Uomini e Donne.

La nuova edizione del Grande Fratello potrebbe durare più del previsto, parola di Alfonso Signorini e di recenti rumors che pongono la finale del reality show di Canale 5 a maggio 2025. Nel frattempo, sembra che il presentatore sia alla ricerca di nuovi concorrenti da far entrare in corsa, sperando di creare nuove appassionanti dinamiche, e questa volta vuole pescare dal trono over di Uomini e Donne, provinando Mario Cusitore.

Grande Fratello, la nuova edizione si allunga… E di parecchio!

Nonostante gli ascolti non siano eccezionali e le dinamiche all’interno della casa stentano a spiccare il volo, eccezione fatta per qualche colpo di scena tra le lenzuola e qualche bollitore lanciato in aria, sembra che Mediaset voglia comunque premiare l’impegno di Alfonso Signorini prolungando la nuova stagione del Grande Fratello. Certo potrebbe trattarsi anche di una semplice strategia dato che al posto del Gf arriverebbe L’Isola dei Famosi e sappiamo tutti quanto è stata disastrosa l’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria, la meno vista e commentata di sempre. Strategia o meno, si mormora che il reality show di Canale 5 continuerà andare in onda oltre la Pasqua, arrivando a metà maggio o forse anche a fine mese, e così Signorini deve correre ai ripari e pescare dal suo cilindro nuovi nomi per il cast se non vuole annoiare il pubblico.

Proprio in questi giorni i telespettatori hanno la facoltà di scegliere chi tra sei concorrenti dovrà rientrare in casa, fatto che ha messo in rivolta ex gieffini, e spiccano i nomi di Helena Prestes e Jessica Morlacchi due delle grandi protagoniste che hanno dato spettacolo. Certo già in questi giorni si sta notando un netto cambiamento in loro, che da nemiche giurate potrebbero diventare alleate potentissime, ma contro chi? Helena è molto amica di Luca Calvani, che ha discusso di brutto con Jessica dato che la cantante si è sentita presa in giro e illusa, avendo confessato di avere una forte cotta per l’attore toscano. Dal canto suo, Morlacchi è una sostenitrice degli Shailenzo e l’odio reciproco tra la modella brasiliana e Shaila Gatta è evidente ormai da mesi. Nel frattempo, sembra che Signorini abbia deciso di azzardare e pescare nuovi volti da altri programmi di Maria De Filippi, dopo quelli presi da Temptation Island negli ultimi anni. Stiamo parlando di nientedimeno che Mario Cusitore, noto cavaliere del trono over ed ex corteggiatore di Ida Platano, che è sempre al centro delle polemiche. Ecco i dettagli.

Mario Cusitore da cavaliere di Uomini e Donne a nuovo concorrente del Grande Fratello? Il video spoiler:

Signorini vuole Mario Cusitore: Uomini e Donne, al Gf arriva il cavaliere del trono over.

Uomini e Donne, Mario Cusitore pronto ad entrare al Grande Fratello?

Che Mario Cusitore non sia esattamente a Uomini e Donne per cercare l’amore ormai è chiaro a tutti i fan del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere partenopeo ha iniziato la sua esperienza nel programma di Canale 5 come corteggiatore di Ida Platano, promossa a sorpresa al ruolo di tronista, e ha conquistato la bella bresciana. Peccato che, segnalazione dopo segnalazione, la credibilità di Mario è andata in fumo fino all’ultimo avvistamento in un b&b insieme ad una misteriosa donna bionda, al quale sono seguite assurde scuse in studio che hanno portato Ida a lasciare Uomini e Donne senza scegliere nessuno. L’anno successivo Mario è tornato nel programma, su invito di Maria De Filippi, come cavaliere del trono over ma anche in questo caso il cavaliere non ha concluso molto a livello amoroso, finendo invece al centro delle polemiche per aver trascorso una serata con il tronista Alessio Pecorelli - cacciato dal programma per aver mentito alla redazione e aver violato il regolamento - e poi per aver frequentato anche Michele Longobardi lontano dalle telecamere, altro tronista eliminato perché aveva una love story parallela al programma.

Insomma, dove c’è confusione e situazioni poco chiare ecco che arriva Mario, questo è indiscutibile. Sembra che, proprio in virtù delle polemiche in cui è coinvolto e della risonanza mediatica che ha avuto in pochi mesi, Alfonso Signorini sia molto interessato ad averlo nel cast del Grande Fratello. A darne notizia è Amedeo Venza che fa sapere che Mario è stato contattato dal presentatore del reality show di Canale 5, in cerca di nuovi concorrenti visto il prolungamento del programma. Lui accetterà? Non ci resta che attendere per scoprirlo, certamente l’idea di prendere protagonisti da Uomini e Donne non è affatto male, dato che è uno dei programmi Mediaset più seguiti di sempre.

