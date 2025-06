Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Angelo Perla svela la verità: "Ecco perché ho lasciato il trono di Tina Cipollari"

News VIP

L'ex corteggiatore di Tina Cipollari, Angelo Perla, rompe il silenzio sui social e svela il reale motivo che l'ha spinto ad abbandonare lo studio di Uomini e Donne.

Angelo Perla è stato uno dei corteggiatori di Tina Cipollari nell'ultima stagione di Uomini e Donne. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione, l'uomo ha deciso di pubblicare un video sui social e svelare il reale motivo che l'ha spinto ad abbandonare il dating show di Maria De Filippi.

Angela Perla e l'addio a Uomini e Donne

Tina Cipollari è stata tra le protagoniste indiscusse dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo aver ricoperto per tantissimi anni il ruolo di opinionista, quest'anno Tina ha deciso di mettersi in gioco e salire sul trono. L'obiettivo? Divertirsi e far divertire il pubblico di Canale 5 con le sue avventure sentimentali. Tra i corteggiatori che in un primo momento avevano provato a conquistarla c'era anche Angelo Perla.

Per chi non lo sapesse, Angelo aveva deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi perché non aver compreso l’intento goliardico del trono della storica opinionista. A distanza di mesi dalla sua uscita di scena, l'ex corteggiatore ha vuotato il sacco e svelato il vero motivo che l'ha spinto ad abbandonare il trono della Cipollari.

La verità di Angelo Perla

A distanza di alcuni mesi dalla sua uscita di scena, Angelo Perla è tornato a parlare della sua partecipazione a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore ha deciso di intervenire sui social e svelare il vero motivo per cui aveva lasciato il trono di Tina Cipollari. L'uomo ha pubblicato un video con le foto di un cane, una ragazza e poi di loro tre insieme, spiegando che si trattava di una frequentazione che era stata interrotta e poi riaperta dopo il suo percorso nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

"Molti mi chiedono perché ho abbandonato il trono di Tina..." ha esordito Angelo, che ha spiegato nel dettaglio come sono andate realmente le cose e sottolineato di aver partecipato Uomini e Donne quando era single e perché convinto di riuscire a conquistare il cuore di Tina:

Io non avevo nessuna relazione in quel momento, ero appena uscito da una storia…nel mentre abbiamo deciso di ricostruire la nostra relazione…e quindi sono uscito dalla trasmissione. Tutto qui. La nostra relazione nasce molto prima di Tina, e aveva avuto uno stop per alcuni nostri errori. Siamo riusciti a perdonarci e a ricostruire, una cosa del genere sono in grado di farla in pochi, e noi ci stiamo impegnando tantissimo. Abbiamo cambiato tutte le nostre prospettive, superato i dubbi, gli ostacoli, i problemi. Abbiamo costruito un rapporto completamente nuovo. Altro che minestra riscaldata!

