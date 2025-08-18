Uomini e Donne, l’estate da Latin Lover di Giuseppe!

TGCom24
Irene Sangermano

Giuseppe Molonia non tiene per sé il suo fascino e si dà alla pazza gioia, ecco le ultime news sul protagonista di Uomini e Donne.

Giuseppe Molonia è tornato single o almeno questo è quello che sembra dato che il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, stando alle indiscrezioni lanciate sul web, si sta dando alla pazza gioia durante questa estate da latin lover.

Uomini e Donne, Giuseppe single e contento?

Dopo aver catalizzato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne con le sue sfide di ballo contro Gianni Sperti e con il suo percorso amoroso, Giuseppe Molonia è tornato single. Nel corso della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Giuseppe ha iniziato a conoscere meglio Sabrina Zago, la dama bionda che tutti vogliono ma nessuno conquista, per poi deluderla amaramente mostrandosi interessato a Rosanna Siino. Quello per la dama siciliana è stato un vero e proprio colpo di fulmine e Giuseppe ha fatto di tutto per conquistarla, fino a farla capitolare nonostante il carattere complesso e poco romantico della donna, uscendo insieme da Uomini e Donne come una coppia ufficiale.

La relazione, messa alla prova da un’iniziale crisi, ha continuato anche lontano dalle telecamere. Poi, improvvisamente, si è parlato di rottura ma sembra che a loro piaccia fare i misteriosi dato che non ne hanno mai parlato apertamente, Rosanna che è l’unica ad essersi esposta ha ammesso di non volersi definire come single ma neppure come fidanzata. Ma che vorrà dire? A giudicare dalle ultime segnalazioni su Giuseppe semplicemente che il cavaliere è single e si sta dando alla pazza gioia.

Giuseppe Molonia sembra essere tornato ufficialmente single tanto che sul web continuano ad arrivare una serie di segnalazioni sul protagonista di Uomini e Donne. Giuseppe ha fatto una mossa social che ha fatto pensare al pubblico che lo rivedremo a settembre su Canale 5 come volto del trono over. Del resto se fosse davvero single Maria De Filippi difficilmente si farebbe scappare la possibilità di averlo nella sua trasmissione dato che Giuseppe, da solo, catalizza l’attenzione, divide, crea polemica, insomma alza share.

Giuseppe è stato visto più volte in compagnia di misteriose donne nel corso delle ultime settimane e ora una nuova segnalazione che arriva a Deianira Marzano su Giuseppe, a riva, mentre parla con fare da piacione con praticamente ogni donna che gli capita a tiro. Chissà se il ritorno a Uomini e Donne potrebbe segnare un secondo capitolo nel suo love affaire con Sabrina Zago, dato che lei non sembrava averla superato con tanto successo, magari con un ritorno di fiamma in stile Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

