Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi

Giuseppe Molonia fa una dedica social a Maria De Filippi e si ipotizza che il cavaliere sia pronto a tornare a settembre nello studio di Uomini e Donne.

Giuseppe Molonia si prepara a tornare nello studio di Uomini e Donne? Il cavaliere è in rottura con Rosanna Siino, anche se nessuno dei due ha parlato chiaramente della situazione in pubblico, e una dedica social a Maria De Filippi fa pensare al ritorno di Giuseppe nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Giuseppe torna a settembre?

Tra i grandi protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne c’è Giuseppe Molonia, un cavaliere frizzante che non ha peli sulla lingua e che si è fatto conoscere dal pubblico del dating show di Maria De Filippi puntata dopo puntata. Giuseppe ha inizialmente frequentato Sabrina Zago, una delle protagoniste più chiacchierate della trasmissione per i suoi amori tormentati e senza lieto fine, poi ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Rosanna Siino, che ha corteggiato mentre era intento anche a sfidare Gianni Sperti nelle sfide di ballo che hanno sfiancato i telespettatori quanto i ballerini in questione.

Alla fine Rosanna e Giuseppe sono usciti insieme dal programma come coppia ufficiale ma qualcosa è andato storto e, dopo un periodo bellissimo che sembrava averli consacrati come compagni di vita, i due si sono lasciati. Rosanna è tornata a parlare della situazione con Giuseppe ammettendo di non volersi definire single né impegnata al momento, dunque facendo intendere che i due stanno cercando di capire se c’è margine per recuperare il rapporto. Poi il silenzio totale, almeno fino a qualche ora fa quando Giuseppe ha fatto una dedica social a Maria De Filippi che sembra essere un chiaro indizio.

Uomini e Donne, Giuseppe svela il suo futuro nel programma?

La situazione sentimentale tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino non è chiarissima al pubblico di Uomini e Donne dato che i due hanno confermato di essere in rottura, ma non hanno neppure detto di essersi lasciati per sempre. E mentre la dama lascia aperto uno spiraglio al ritorno di fiamma, Giuseppe fa una mossa social che non passa inosservata. Il cavaliere, infatti, ha fatto una bella dedica a Maria De Filippi con una foto di loro due che si salutano in studio con affetto.

Immediata la reazione dei fan del dating show di Canale 5 che hanno ipotizzato che questa foto sia una conferma del fatto che Giuseppe tornerà in studio a settembre. Del resto, se fosse davvero tornato single, rimane il fatto che Giuseppe è uno dei cavaliere più discussi dell’ultima stagione e di certo la presentatrice non si lascerebbe scappare l’opzione di averlo di nuovo nel parterre del trono over, dato che crea dibattito anche tra il pubblico. Cosa ne pensate?

