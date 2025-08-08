TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi
News VIP

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi

Irene Sangermano

Giuseppe Molonia fa una dedica social a Maria De Filippi e si ipotizza che il cavaliere sia pronto a tornare a settembre nello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi

Giuseppe Molonia si prepara a tornare nello studio di Uomini e Donne? Il cavaliere è in rottura con Rosanna Siino, anche se nessuno dei due ha parlato chiaramente della situazione in pubblico, e una dedica social a Maria De Filippi fa pensare al ritorno di Giuseppe nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Giuseppe torna a settembre?

Tra i grandi protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne c’è Giuseppe Molonia, un cavaliere frizzante che non ha peli sulla lingua e che si è fatto conoscere dal pubblico del dating show di Maria De Filippi puntata dopo puntata. Giuseppe ha inizialmente frequentato Sabrina Zago, una delle protagoniste più chiacchierate della trasmissione per i suoi amori tormentati e senza lieto fine, poi ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Rosanna Siino, che ha corteggiato mentre era intento anche a sfidare Gianni Sperti nelle sfide di ballo che hanno sfiancato i telespettatori quanto i ballerini in questione.

Alla fine Rosanna e Giuseppe sono usciti insieme dal programma come coppia ufficiale ma qualcosa è andato storto e, dopo un periodo bellissimo che sembrava averli consacrati come compagni di vita, i due si sono lasciati. Rosanna è tornata a parlare della situazione con Giuseppe ammettendo di non volersi definire single né impegnata al momento, dunque facendo intendere che i due stanno cercando di capire se c’è margine per recuperare il rapporto. Poi il silenzio totale, almeno fino a qualche ora fa quando Giuseppe ha fatto una dedica social a Maria De Filippi che sembra essere un chiaro indizio.

Uomini e Donne, Giuseppe svela il suo futuro nel programma?

La situazione sentimentale tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino non è chiarissima al pubblico di Uomini e Donne dato che i due hanno confermato di essere in rottura, ma non hanno neppure detto di essersi lasciati per sempre. E mentre la dama lascia aperto uno spiraglio al ritorno di fiamma, Giuseppe fa una mossa social che non passa inosservata. Il cavaliere, infatti, ha fatto una bella dedica a Maria De Filippi con una foto di loro due che si salutano in studio con affetto.

Immediata la reazione dei fan del dating show di Canale 5 che hanno ipotizzato che questa foto sia una conferma del fatto che Giuseppe tornerà in studio a settembre. Del resto, se fosse davvero tornato single, rimane il fatto che Giuseppe è uno dei cavaliere più discussi dell’ultima stagione e di certo la presentatrice non si lascerebbe scappare l’opzione di averlo di nuovo nel parterre del trono over, dato che crea dibattito anche tra il pubblico. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
news VIP Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale
news VIP Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale
Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 agosto 2025, replica: RJ e Luna sempre più uniti ma Zende ci mette lo zampino!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 agosto 2025, replica: RJ e Luna sempre più uniti ma Zende ci mette lo zampino!
Alessandra Amoroso riceve la proposta di nozze dal Compagno! (VIDEO)
news VIP Alessandra Amoroso riceve la proposta di nozze dal Compagno! (VIDEO)
Ballando con le stelle: svelata la quinta concorrente ufficiale della nuova edizione: "Ne vedremo delle belle"
news VIP Ballando con le stelle: svelata la quinta concorrente ufficiale della nuova edizione: "Ne vedremo delle belle"
Beautiful Anticipazioni Americane: Corsa contro il tempo, Brooke non deve sposare Nick!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Corsa contro il tempo, Brooke non deve sposare Nick!
Uomini e Donne, niente trono per Nadia Di Diodato: l'ex corteggiatrice apre un bar in Abruzzo
news VIP Uomini e Donne, niente trono per Nadia Di Diodato: l'ex corteggiatrice apre un bar in Abruzzo
Memories questa sera, 8 agosto 2025, su Canale5: ecco la trama del Film con Neslihan Atagul, la Nihan di Endless Love
anticipazioni TV Memories questa sera, 8 agosto 2025, su Canale5: ecco la trama del Film con Neslihan Atagul, la Nihan di Endless Love
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV