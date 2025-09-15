Uomini e Donne, l'emozionante dedica social di Teresa Langella ad Andrea Dal Corso

News VIP

In occasione del loro primo anniversario di matrimonio, Teresa Langella è tornata sui social e pubblicato un romantico video con tanto di dedica per il suo amato Andrea Dal Corso.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso prosegue a gonfie vele. In occasione del loro primo anniversario di matrimonio, l'ex tronista campana ha pubblicato sui social un video e una dolcissima dedica per il suo amato compagno di vita.

Andrea e Teresa festeggiano il loro primo anniversario di nozze

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova e sorprendente stagione. La prima puntata del fortunato dating show di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale dei protagonisti del trono classico e parterre over. Confermatissimi in studio i tre opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, pronti a commentare tutte le dinamiche dei protagonisti.

Tra le coppie più amate e seguite di Uomini e Donne c'è senza ombra di dubbio quella formata da Andrea Dal Corso e Teresa Langella, che hanno appena festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. E per l'occasione, l'ex tronista campana del dating show di Maria De Filippi ha deciso di condividere un romantico video sui social.

La dolce dedica d'amore di Teresa ad Andrea

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne. Il loro percorso nel fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, però, è stato tutt'altro che sereno e tranquillo. Dopo diversi mesi sul trono, la tronista campana ha deciso di fidarsi e concludere la sua esperienza televisiva insieme al modello, che a grande sorpresa non si è presentato all'appuntamento finale. Un gesto che ha spiazzato e destabilizzato la ragazza.

Resosi conto del danno, Andrea ha poi cercato di rimediare. È tornato da Teresa per chiederle perdono, dando il via a una bellissima storia d'amore che li ha portati nel 2024 a fare il grande passo. Proprio in occasione del loro anniversario di matrimonio, l'ex tronista ha condiviso sui social un video, che li mostra insieme intenti a vedere i momenti più belli ed emozionanti della loro relazione:

Io e Te, se potessimo esprimere a parole quello che rappresenta il nostro legame, lo racchiuderemmo nei valori con cui siamo stati cresciuti. Sin dall’inizio abbiamo desiderato conoscere l’Amore autentico, solido, rispettoso, quello basato sulla fiducia reciproca e nei momenti di difficoltà, continuare a tenersi stretti in una grande promessa: RESTARE UNITI. Un anno di matrimonio e ci vedo crescere ogni giorno, nel dialogo se qualcosa va storto, nella speranza di vederci costruire la nostra famiglia, nella bellezza di commuoverci guardandoci negli occhi, riscoprendo la meraviglia in ogni nuovo giorno. In fondo… non siamo mai stati diversi Noi due, perché abbiamo lo stesso cuore, la stessa anima e quella non conosce differenza in nessun essere umano. Ci auguro di restare sempre così, come il primo giorno, anzi no, forse oggi credo di amarti un po’ di più.

