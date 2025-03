News VIP

L'ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella è pronta a tornare in tv: lo ha annunciato in alcune stories su Instagram, dove ha lanciato alcuni indizi sul programma nel quale la rivedremo.

Uomini e Donne, Karina Cascella torna in tv: in quale programma la rivedremo?

Ex opinionista del dating show di Canale 5, Karina Cascella ha rivelato di essere pronta a tornare in tv. Da diversi anni, infatti, si è dedicata al suo lavoro di content creator, non nascondendo che le sarebbe piaciuto tornare a lavorare in qualche programma televisivo. Nelle scorse ore, attraverso alcune stories su Instagram, ha risposto alle domande dei follwers e ha confermato che presto sarà di nuovo presente in un programma tv.

Pur non avendo svelato dove la rivedremo, Karina Cascella ha lanciato alcuni indizi, rivelando che presto svelerà altri dettagli sul suo ritorno: "Mi manca un pochino la tv, sì...Infatti, mi vedrete a breve. [...] Volete sapere troppo, ma non manca molto, dico solo che è molto seguita e che vi piace un sacco". Quando alcuni fan hanno provato a indagare ulteriormente, chiedendole maggiori informazioni, Karina si è mostrata sfuggente, non rivelando molto.

A chi le ha chiesto come avesse gestito il successo in tv, Karina Cascella ha risposto con sincerità di non aver avuto una "carriera sfavillante", ma che è sempre stata onorata di aver preso parte a programmi di successo, accanto a dei veri professionisti. L'ex opinionista ha poi smentito l'ipotesi di far parte della giuria di Amici 24, per il Serale che inizierà a breve, aggiungendo di non avere le competenze adatte, ma che ritornerà in tv in un ruolo che ha già ricoperto: "Mi rivedrete in tv, ma nelle vesti di sempre, ecco...Vi ho dato un indizio [...] Non è un reality, ve lo dico subito".

Uomini e Donne, Karina Cascella commenta la presenza delle influencer alla MFW

Nei giorni scorsi, in occasione della Milano Fashion Week, Karina Cascella ha risposto ad alcune curiosità dei fan, svelando anche i motivi della sua assenza e replicando a chi l'accusava di essere invidiosa di non aver ricevuto alcun invito a partecipare come pubblico alle sfilate.

Su Instagram, l'ex opinionista del dating show di Canale 5 ha svelato che, contrariamente a ciò che molti pensano, non è necessario nessun invito esclusivo per partecipare alle sfilate della MFW, ma "è l'agenzia che si occupa di procurare inviti per chi vuole andare. Quindi, una volta saputo che possono andare si procurano (modelle e influencer ndr) collaborazione prima della sfilata, per capelli e trucco". In merito alla sua assenza, Cascella ha così commentato: "Secondo voi tolgo tempo al mio lavoro e per cosa, questa pagliacciata, senza perdere tempo e senza manco guadagnare un euro? Solo per farsi le foto?".

