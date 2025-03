Uomini e Donne, Karina Cascella accusata di essere invidiosa perché assente alla Milano Fashion Week: "Mi dispiace, ma..."

News VIP

L'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha svelato alcuni retroscena sulla partecipazione delle influencer alla Milano Fashion Week, replicando anche a chi l'ha accusata di essere solo invidiosa perché non invitata.

In questi giorni, Milano torna a essere capitale della moda e delle sfilate grazie alla Milano Fashion Week, iniziata martedì 25 febbraio e che proseguirà fino al 3 marzo. Un'occasione per molte influencer e personaggi del mondo dello spettacolo per essere presenti alle sfilate e farsi notare dai paparazzi. Tra i tanti vipponi che, invece, non saranno presenti c'è anche Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne. Accusata di essere invidiosa perché "non invitata" al prestigioso evento, Karina Cascella ha così commentato le accuse e ha svelato alcuni retroscena sulla presenza di influencer e content creator alla MFW.

Uomini e Donne, Karina Cascella commenta le critiche degli haters: "Nessuna invidia"

Accusata dagli haters di essere solo invidiosa perché impossibilitata a presenziare alla Milano Fashion Week, Karina Cascella ha ammesso che non c'è nulla di cui essere invidiose e ha svelato i motivi per cui era assente quest'anno, oltre a raccontare alcuni retroscena sulla presenza di modelle e influencer all'evento.

Su Instagram, l'ex opinionista del dating show di Canale 5 ha svelato che, contrariamente a ciò che molti pensano, non è necessario nessun invito esclusivo per partecipare alle sfilate della MFW, ma "è l'agenzia che si occupa di procurare inviti per chi vuole andare. Quindi, una volta saputo che possonno andare si procurano (modelle e influencer ndr) collaborazione prima della sfilata, per capelli e trucco".

Proseguendo la sua spiegazione, Cascella ha rivelato che gli abiti che le influencer indossano alle sfilate non sono regali, ma devono poi essere restituiti. Inoltre, ha specificato Karina Cascella, alcune sono anche disposte a pagare cifre esorbitanti, qualora non trovassero sponsor disponibili.

Uomini e Donne, Karina Cascella svela i retroscena sulla presenza delle influencer alla MFW

Karina Cascella ha specificato che queste informazioni non sono un attacco di invidia alle altre colleghe, ma è solo la verità e lei che vive a Milano da oltre 20 anni sa bene come funziona: "Secondo voi tolgo tempo al mio lavoro e per cosa, questa pagliacciata, senza perdere tempo e senza manco guadagnare un euro? Solo per farsi le foto?". Inoltre, ha continuato, nonostante avesse i contatti giusti per entrare, non aveva voluto presenziare anche perché quando aveva 20/25 anni era un'assidua partecipatrice della MFW: "Di giri ne ho fatto anche io all'epoca, quando avevo 20/25 anni e non avevo niente da fare".

Perciò, ha poi concluso, sfogandosi contro le influencer che si lamentano di dover andare a questi eventi come se fossero impegni faticosi, "non fate troppe lagne, perché c'è gente che davvero si alza alle 3 di mattina per portare a casa uno stipendio".

