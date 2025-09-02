Uomini e Donne, Karina Cascella critica le influencer al Festival di Venezia: "Le vere dive non hanno bisogno di apparire"

News VIP

L'ex storica opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha rotto il silenzio sulla nuova edizione del Festival di Venezia e lanciato una velenosa frecciatina alle influencer presenti alla Mostra del Cinema.

L’ottantaduesima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è attualmente in corso e anche quest’anno non sono mancate le polemiche per la presenza all'evento degli influencer. A commentare la partecipazione di alcuni volti noti del mondo dei social ci ha pensato l'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella.

Karina Cascella lancia una frecciata alle influencer presenti al Festival di Venezia82

Anche quest'anno, numerosi creator e influencer hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia. La loro partecipazione all'evento cinematografico, però, non è sempre ben vista e molti spesso diventano oggetto di critiche e offese da parte di utenti che si chiedono a che titolo presenzino ad un evento così importante.

A dire la sua è arrivata puntuale una storica protagonista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Karina Cascella. Senza mezzi termini, l'ex opinionista del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha commentato i look e l'atteggiamento assunto dalle varie influencer sul famoso red carpet di Venezia.

Le critiche di Karina Cascella

Cresce l'attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà ufficialmente il 22 settembre 2025 su Canale 5. Tra i protagonisti indiscussi della trasmissione, che quest'anno festeggia i 30 anni, c'è l'ex opinionista Karina Cascella che, nelle ultime ore, è tornata al centro dell'attenzione mediatica.

L'ex opinionista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di intervenire sui suoi canali social e commentare l'82esima edizione del Festival di Venezia. Karina ha prima elogiato l'attrice americana Julia Roberts e poi criticato le influencer che partecipano all'evento cinematografico e sfilano sul red carpet:

Poco trucco. Abito elegantissimo. Capelli appena mossi sciolti. Si presenta con il suo meraviglioso sorriso, nella sua semplicità e umiltà. Un’icona di bellezza con il suo immenso talento: una Dea. Firma autografi, sorride a tutti. Zero ammiccamenti. Zero smorfie. Sfila semplicemente, anzi sembra un po’ “timida” nella sua umiltà. E poi invece ci sono le influencer italiane che senza vergogna vanno a Venezia, alcune invitate dagli sponsor, altre pagando pur di essere lì. Sfilano come se fossero star internazionali, ammiccano, se la tirano fino a spezzarsi su quei tacchi, postano video anche del pettine che usano prima di andare a fare la loro becera figura di me**a sul tappeto rosso. E ogni anno è sempre peggio [...] Le vere dive non hanno bisogno di apparire. Una vera diva resta umile, non ha bisogna di ostentare, di strafare, di esagerare. La classe non è acqua e non si compra con i soldi.

