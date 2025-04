Uomini e Donne, indiscrezione sul trono di Gianmarco Steri: "Uscirà da lì senza una scelta, assicurato"

News VIP

Il nuovo tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Steri, sta dividendo l'opinione pubblica e stando ad alcune recenti indiscrezioni c'è la possibilità che possa uscire dal dating show senza una vera scelta.

Gianmarco Steri è stato acclamato tronista di Uomini e Donne con un plebiscito unanime, come dichiarò mesi fa la conduttrice Maria De Filippi. Numeri da record per l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon, con oltre 10.000 aspiranti corteggiatrici e quasi 1000 di loro a scendere in studio per un incontro con il tronista romano. Tuttavia, a distanza di mesi, dopo che Gianmarco ha deciso di portare avanti la conoscenza con tre ragazze, Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, il trono del barbiere non sembra convincere il pubblico e tra segnalazioni e indiscrezioni, si vocifera che Gianmarco uscirà dal dating show senza una scelta.

Uomini e Donne, Gianmarco uscirà senza una scelta? L'ultima indiscrezione

Mentre si attendono le prossime registrazioni per scoprire se davvero Francesca Polizzi si è eliminata come corteggiatrice di Gianmarco Steri, dopo aver cancellato tutti i tag del dating show dal suo profilo, arriva una nuova indiscrezione sul percorso del tronista romano e sull'eventualità che Gianmarco esca da Uomini e Donne senza una vera scelta.

Dopo la sfuriata in studio di Cristina e la corsa di Gianmarco per riprendere prima Nadia, che si era eliminata e non era tornata in puntata, Francesca era stata messa (per l'ennesima volta) in secondo piano e avrebbe perciò deciso - ma questo deve essere ancora confermato - di autoeliminarsi. Dai suoi social sono così scomparsi tutti i riferimenti e tag al periodo vissuto fino a ora come corteggiatrice di Gianmarco. Intanto da qualche giorno, Alessandro Rosica avrebbe lanciato una nuova indiscrezione sul percorso del tronista, allarmando i fan..

Secondo l'esperto di gossip, infatti, Francesca si sarebbe davvero eliminata, perché avrebbe compreso che il tronista non aveva per lei un reale interesse, ma anche con Cristina Ferrara ci sarebbero stati problemi: "Francesca e Gianmarco? The end. Lei avrebbe capito di non piacere realmente a lui. Lei (Cristina ndr) sarebbe stata smascherata a causa dei nostri aggiornamenti con le dovute prove".Il giornalista avrebbe perciò lanciato la sua sentenza, dichiarando che a breve Gianmarco rimarrà solo. Con queste parole sembra quasi che si possa pensare a una fine del trono di Gianmarco senza una vera scelta e che il tronista dovrà quindi abbandonare il dating show da solo, senza aver trovato l'amore.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina avrebbero un accordo? Parla Enzakkione

Le polemiche sul trono di Gianmarco non si placano, soprattutto, a causa dell'eccessiva visibilità che il tronista ha acquisito. Merito certamente anche degli amici che non perdono occasione per ironizzare sul suo percorso e pubblicare video a sostegno o contro una delle corteggiatrizi. In particolare, di recente, Enzakkione, tra i migliori amici del tronista e molto attivo su TikTok si è ritrovato a rispondere ad alcune insinuazioni che accuserebbero Gianmarco e Cristina di avere un accordo segreto tra loro.

A Fanpage.it, Enzakkione ha definito queste insinuazioni delle bufale: "Non è vero che esiste un accordo, non capisco perché la gente racconti queste falsità. Gianmarco è una persona talmente vera che non sarebbe capace di fare una finta del genere". Il content creator ha anche aggiunto che Gianmarco è ancora molto indeciso su chi scegliere, poiché ha un certo interesse per tutte e tre le corteggiatrici e che spera che Gianmarco possa finalmente trovare la felicità

"A noi basta che lui sia felice, del resto non ci importa nulla. Qualunque scelta farà, per noi amici andrà bene"

