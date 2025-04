Uomini e Donne, Ilaria Volta vuota il sacco su Sabrina Zago e Giuseppe Molonia: "Ecco cosa penso"

News VIP

L'ex dama Ilaria Volta, ha commentato le attuali dinamiche del parterre over di Uomini e Donne e rivelato il suo reale pensiero su Sabrina Zago e Giuseppe: "È un personaggio, ma non è interessato a nessuna dama ora".

Vincenzo La Scala è finito nuovamente al centro delle polemiche per alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Ilaria Volta. Ospite a Casa Lollo, l'ex dama del parterre over di Uomini e Donne ha infatti smascherato l'uomo e colto l'occasione anche per dire la sua su Sabrina Zago e Giuseppe Molonia.

Ilaria Volta critica Giuseppe Molonia

Ilaria Volta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Lollo in cui ha commentato le attuali dinamiche di Uomini e Donne e non solo. L'ex dama del parterre over ha colto l'occasione per svelare alcuni retroscena inediti e smascherare Vincenzo La Scala. La donna ha ammesso che durante la frequentazione con il cavaliere ha ricevuto tante segnalazioni che lo vedevano con altre donne e confermato di essere stata contattata telefonicamente da Agnese De Pasquale, ma anche dallo stesso Vincenzo prima che tornasse in studio.

Ilaria ha poi parlato anche di Sabrina Zago e Giuseppe Molonia. Senza troppi giri di parole, l'ex dama del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha condiviso le reazioni e i comportamenti della dama e criticato l’atteggiamento del cavaliere. Secondo lei, Giuseppe non ha nessuna intenzione di trovare il vero amore nel parterre:

Lei è una persona che ha veramente voglia di trovare l’amore, forse anche troppo. E probabilmente questo viene percepito e magari l’uomo tende a scappare. Non trovo Sabrina una donna falsa. Lui ci marcia sopra, si sta divertendo molto. Ha questo lato un po’ simpatico, ironico, nel senso che neanche ce la fai ad attaccarlo più di tanto perché lo fa comunque in modo educato. È un personaggio. Magari anche lui, quando avrà un colpo di fulmine, cambierà. Per adesso non vedo interesse da parte sua su nessuna dama. Forse per Agnese, anche se lui dice che non tornerebbe se Agnese gli scrivesse.

Cambio di programmazione

Uomini e Donne subirà due stop forzati. Il dating show, infatti, non andrà in onda oggi lunedì 21 aprile 2025 ovvero a Pasquetta e poi il venerdì 25 aprile 2025 ovvero nella Festa della Liberazione, ma tornerà normalmente il resto della settimana con i protagonisti del trono over e del trono classico. Ma cosa accadrà?

Stando alle Anticipazioni, Gianmarco Steri si troverà in serie difficoltà quando si renderà conto che Nadia Di Diodato non è tornata dopo aver lasciato lo studio. Non riuscendo a capire la gravità della situazione, il tronista ammetterà di non poter e voler fare una scelta senza Nadia. Proprio per questo motivo, il romano chiederà a Maria di interrompere per andare subito a riprenderla, sperando di convincerla a tornare. Ci riuscirà? Per quanto riguarda invece il trono over, ci sarà un acceso scontro tra Tina Cipollari e Isabella. L'appuntamento è per domani, martedì 22 aprile 2025 alle 14.45 su Canale 5.

