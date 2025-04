Uomini e Donne, esiste un accordo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ? Parla l'amico: "Tutte bugie, non ha la scelta"

News VIP

Enzakkione, TikToker e amico di Gianmarco Steri, a Fanpage, ha smentito che il tronista di Uomini e Donne sia d'accordo con la corteggiatrice Cristina.

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne continua a essere al centro delle polemiche: nelle ultime settimane sono sempre più insistenti le voci che parlano di un presunto accordo “segreto” tra lui e la corteggiatrice Cristina Ferrara. La situazione, in breve, è questa: Steri sta conoscendo tre ragazze – Cristina, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi – ma secondo alcuni avrebbe già deciso di “puntare” su Ferrara, continuando il suo percorso sul trono soltanto per rimanere sotto i riflettori.

Uomini e Donne,: "Gianmarco è una persona talmente vera che non sarebbe capace di fare una finta del genere" parla Enzakkione, l'amico del tronista

A spegnere queste illazioni ci ha pensato Enzakkione, famoso TikToker e amico di Gianmarco, che Fanpage.it ha raggiunto per un confronto diretto. Il creator non ha avuto dubbi nel definire “bufale” le insinuazioni sul presunto patto: “Sono bugie, lui non ha ancora la scelta, gli piacciono tutte e tre”. E ha aggiunto:

“Non è vero che esiste un accordo, non capisco perché la gente racconti queste falsità. Gianmarco è una persona talmente vera che non sarebbe capace di fare una finta del genere”.

Enzakkione ha poi spiegato come il suo amico viva ancora un momento di confusione: “ "Non riesce a capire veramente cosa provi, è molto indeciso, gli piacciono tutte e tre”. In chiusura, ha voluto rassicurare i fan: “A noi basta che lui sia felice, del resto non ci importa nulla. Qualunque scelta farà, per noi amici andrà bene”.

Il nome di Enzakkione è ormai noto al grande pubblico di Uomini e Donne grazie ai video ironici in cui commentava le esterne di Martina De Ioannon e, in particolare, le gaffe del suo amico Gianmarco. La sua verve ha perfino conquistato Maria De Filippi, che lo ha invitato in studio nel momento in cui Steri è stato scelto come tronista, chiedendogli di collaborare alla selezione delle aspiranti corteggiatrici.

Le voci sull’intesa fra Gianmarco e Cristina Ferrara erano nate dopo un post di Deianira Marzano, che citava una “gola profonda” secondo cui i due si sarebbero già scelti in privato. Stando a questa fonte anonima, Ferrara avrebbe addirittura lasciato il lavoro perché convinta di uscire dal programma con Steri e di avviare insieme una nuova vita. Al momento, però, nessuna prova concreta ha mai confermato questi rumors, lasciando il trono di Gianmarco avvolto in un alone di mistero e incertezza.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.