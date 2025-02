Uomini e Donne, il trono di Gianmarco Steri non convince: le aspettative erano troppo alte?

News VIP

Gianmarco Steri ha iniziato il suo percorso come tronista di Uomini e Donne, ma forse le aspettative alte nei suoi confronti non lo stanno aiutando ad emergere nel modo migliore.

Dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon, a Gianmarco Steri è stata data la possibilità di rivestire il ruolo di tronista nello studio di Uomini e Donne. Il romano ha ricevuto un quantità spropositata di candidature e l’aspettativa sul suo percorso è altissima, forse troppo dato che non sta spiccando come previsto.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri nuovo tronista ma qualcosa non funziona

Il percorso di Gianmarco Steri come corteggiatore di Martina De Ioannon è piaciuto proprio a tutti, compresa Maria De Filippi che dopo la scelta della tronista romana, che ha lasciato il programma con Ciro Solimeno, ha deciso di offrirgli la possibilità di salire sul trono. Gianmarco ha ricevuto una quantità di candidature mai vista prima, oltre 8mila ragazze pronte a corteggiarlo, e ha dovuto fare diverse scremature per capire chi potesse davvero interessargli, arrivando a tenere in studio un numero esiguo di corteggiatrici per provare a conoscerle meglio seguendo il suo istinto.

Forse proprio a causa di questa inusuale modalità di selezione, dato che le ragazze non sono state scelte dalla redazione e non sono scese per un appuntamento al buio, Gianmarco ha perso molto tempo inizialmente per prendere decisioni quasi a scatola chiusa e questo ha rallentato non poco l’inizio delle conoscenze. Inoltre molte ragazze si sono rivelate quasi delle fan piuttosto che delle corteggiatrici pronte a mettersi in gioco, tirando in ballo troppo spesso il percorso precedente di Steri a Uomini e Donne, e mostrandosi quasi invaghite dell’idea che si sono fatte di lui quando corteggiava Martina. Insomma, qualcosa non sta funzionando dato che i momenti della trasmissione dedicati al romano non emozionano e intrigano quanto dovrebbero.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri delude le aspettative?

Bisogna ovviamente considerare che, avendo perso molto tempo a selezionare le sue corteggiatrice in un oceano di candidature, Gianmarco Steri ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne a rilento e anche, almeno così sembra, con una certa diffidenza. Il romano ha portato in esterna alcune ragazze ma sembra che tutte loro abbiamo la presunzione di averlo già capito e conosciuto, proprio in virtù del fatto che l’hanno seguito e apprezzato per il suo corteggiamento a Martina De Ioannon. Così si crea una situazione di stallo nella quale Gianmarco cerca di svincolarsi e farsi conoscere, e si trova davanti un muro di certezze che lo mette in netta difficoltà.

Mentre l’esterna con Cristina Ferrara è andata bene e lui ha ammesso di averla rivalutata, ci sono altre corteggiatrici che a momenti si presentano in esterna con il quaderno per chiedere al tronista l’autografo, e queste dinamiche stanno iniziando a pesare sul percorso di Steri. Il pubblico di Uomini e Donne, infatti, si mostra deluso dalle grandi aspettative che aveva nei suoi confronti, forse sperando che sin dall’inizio trovasse qualcuna con cui costruire un magico rapporto o un qualche colpo di fulmine spiazzante che piace tanto ai telespettatori. Sbriciando sul web, in particolare sulla pagina Instagram ufficiale del dating show di Canale 5, si trovano tante lamentele nei confronti di Gianmarco e tanti utenti fanno notare che si sentono delusi da come si sta svolgendo il suo trono, decisamente piatto e privo di emozioni. La situazione si sbloccherà? Lo speriamo per lui.

