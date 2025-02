Uomini e Donne, Gianmarco Steri su Cristina Ferrara: "L'ho rivalutata, non pensavo che fosse così..." (VIDEO)

News VIP

Gianmarco Steri è l'attuale tronista di Uomini e Donne e, dopo un'esterna con Cristina Ferrara, ha deciso di dire la sua sulla corteggiatrice. Ecco cosa ha notato il tronista.

Gianmarco Steri è diventato tronista di Uomini e Donne dopo che Martina De Ioannon gli ha preferito Ciro Solimeno. In maniera inaspettata, Maria De Filippi gli ha proposto il trono e nel giro di pochissime ore la scoperta che Gianmarco sarebbe diventato tronista ha portato diverse aspiranti corteggiatrici, in totale oltre 10.000, a farsi avanti nella speranza di conquistare il cuore del bel tronista romano.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri su Cristina Ferrara: "Mi ha sorpreso, perché..."

Le numerose ragazze che sono scese per Gianmarco hanno dato un'idea della risonanza che il percorso dell'ex corteggiatore ha avuto in questi mesi. Sebbene non siano mancate polemiche sulle motivazioni che hanno spinto molte di queste ragazze a presentarsi (tante di loro hanno approfittato dei pochi minuti in studio per sponsorizzare le loro attività commerciali), sembra che finalmente Gianmarco abbia trovato un ristretto numero di ragazze con cui intraprendere un percorso. Tra loro ci sono Lianne, Francesca e Cristina Ferrara, con cui è uscito in esterna come mostrato nella puntata di ieri, mercoledì 19 febbraio.

In esterna, Gianmarco ha sottolineato alla corteggiatrice di vederla molto sulle sue e che, inizialmente, credeva che fosse una persona altezzosa, ma invece il confronto con la ragazza ha mostrato tutt'altro. I due si sono rivisti in studio e Gianmarco ha confermato la sua opinione della ragazza, decidendo inoltre di eliminare un certo numero di corteggiatrici con cui non era riuscito neppure a organizzare un'esterna.

Raggiunto dalla telecamere di Witty Tv, il tronista ha rivelato di quanto sia complesso trovare una ragazza, visto anche l'elevato numero di corteggiatrici e che anche se l'aspetto fisico è ciò che lo colpisce nell'immediato, non basta solo quello a conquistarlo: "Non basta l'aspetto fisico, anche se è quello che mi colpisce, però è difficile, molto più di quanto sembri". Parlando di Cristina, Gianmarco ha affermato di essere rimasto sorpreso: "L'ho rivalutata, l'avevo vista un po' sulle sue in puntata, poco sorridente, pensavo si atteggiasse, ma poi ho trovato una ragazza serena, con cui chiacchierare, oltre a essere bellissima, ovviamente".

Uomini e Donne, cosa succederà nelle prossime puntate?

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ci rivelano che nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, vedremo Gianmarco Steri organizzare due esterne: una con Nadia e l’altra con Cristina. Dopo le due uscite, il tronista avrebbe deciso di mandare a casa due corteggiatrici, una delle quali dovrebbe essere Chiara.

Nella seconda registrazione, avvenuta ieri, mercoledì 19 febbraio, Gianmarco sarà alle prese con una corteggiatrice che sembra proprio non essere compatibile con il suo carattere. Il tronista infatti si lamenterà che la corteggiatrice è già partita in quarta e lo ha coinvolto in un litigio, cosa che secondo lui deve accadere più avanti nella conoscenza.

