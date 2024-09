Uomini e Donne, il tempo delle Mele... Marce! Gemma Galgani cede a Valerio davanti a tutto lo studio

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 26 settembre 2024, su Canale 5, Gemma Galgani cede a Valerio durante un ballo? Tina Cipollari sgomenta.

Dopo averci lasciato piacevolmente colpiti, dando il benservito a Valerio a seguito di una spiegazione surreale sul bacio che le ha negato durante il loro appuntamento romantico, la dama più chiacchierata di Uomini e Donne torna sui proprio passi sulle note della colonna sonora de “Il tempo delle mele”, mentre Tina Cipollari la guarda sgomenta. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gemma perdona Valerio?

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5, oggi giovedì 26 settembre 2024, assistiamo ad un colpo di scena inaspettato. Gemma Galgani, dopo essersi lasciata andare ad un’esterna hot piena di doppi sensi con Valerio, aveva deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere non avendo gradito il mancato bacio al secondo appuntamento. Galgani, infatti, ha spiegato che Valerio si è lanciato in una strampalata giustificazione, ammettendo di baciare con trasporto una donna solamente quando se ne sente innamorato, e lei ha trovato bizzarre a dir poco le sue parole. La dama torinese, insomma, non si fida ma Valerio non demorde e, dopo aver lasciato mal volentieri lo studio del dating show di Maria De Filippi, mostrandosi fin troppo incollato alla sua cara sediolina, ecco che fa irruzione al centro della pista per ballare con Gemma.

Baci, bacini e bacetti sulle note della colonna sonore de “Il tempo delle mele” ma Galgani è ancora distante, presa forse dall’ingresso in scena di Raffaele che commenteremo tra poco. E proprio durante questo ballo Valerio coglie l’occasione di redimersi per tornare su quella sedia che lo sente, lo sentiamo tutti, lo sta chiamando a gran voce. Tina Cipollari, sgomenta da questo ingresso, non può perdersi i risolti hot ai quali abbiamo assistito, impotenti se non al costo di correre a girare per qualche minuto su un altro canale, riuscendo ad essere poco invadente come quell’amica alla quale dici “Oh, c’è il mio ex non ti girare”, e lei si gira senza neppure farti finire la frase per poi scusarsi dopo la figuraccia colossale. Questo approccio avrà funzionato con Gemma?

Uomini e Donne, Gemma silura Valerio per Raffaele ma… C’è un grande ma!

Ormai, dopo tanti anni, per il pubblico di Uomini e Donne è chiaro: Tina Cipollari ha come sport preferito al mondo quello di mettere in difficoltà Gemma Galgani nei modi più assurdi possibili. E come non approfittare della complicità inaspettata di Valerio, il cui palese fine ultimo è tornare a far parte del parterre maschile del trono over che ha perso per una piccola falla nel suo copione del perfetto corteggiatore, non riuscendo a trovare il coraggio di baciare Gemma lontano dalle telecamere. Ed ecco che Tina insiste, ballo dopo ballo, e Nicola attacca al collo, al mento e alla bocca ma Gemma ormai è lontana, su un altro pianeta che si chiama Raffaele e ha i capelli bianchi, un fisico atletico e un look decisamente più congeniale di quello del cavaliere rivale.

Raffaele era sceso già nel 2017 a corteggiare Gemma e ora si è proposto per Barbara De Santi, trovando una sonora porta in faccia da parte della dama più esigente del programma, che l’ha mandato via senza troppe cerimonie. Ma Gemma, abile stratega quando si tratta d’amore e di occasioni, si è alzata dalla sedia alla velocità della luce, correndo al centro dello studio per accalappiare fisicamente Raffaele, scoprendo di averlo già conosciuto e non riconosciuto. Una coincidenza? Galgani ora la farà passare come un segno del destino. In attesa della prossima esterna della torinese con il nuovo pretendente, che guarda caso è rimasto senza manco rifletterci pur essendosi presentato per una dama di 20 anni più giovane di Gemma, non ci resta che sperare che almeno questa volta i doppi sensi siano meno terrificanti.

