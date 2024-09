Uomini e Donne, tornano le esterne Hot di Gemma Galgani: doppi sensi e allusioni tra baci e Pesci

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 25 settembre 2025, tornano le avventure romantiche di Gemma Galgani in esterna con Valerio, tra allusioni hot e doppi sensi che scatenano Tina Cipollari.

Quanto ci era mancata la voce del ses*o di Gemma Galgani? Solo i veri fan di Uomini e Donne possono capire questa sensazione, come tornare a casa dopo un viaggio lungo. La dama torinese è uscita in esterna con Valerio e lui si è lanciato subito in un brindisi giocato sul doppio senso, al quale è seguita una disquisizione sul pesce e su come trattarlo, sotto lo sguardo attonito di Tina Cipollari che non ha perso tempo ad attaccare la rivale. Ecco cosa è successo nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 25 settembre 2024, in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Gemma Galgani in esterna con Valerio: i doppi sensi si sprecano

Arriva la prima delusione d’amore per Gemma Galgani nella nuova stagione di Uomini e Donne. Ma partiamo dall’inizio. Alla corte della dama torinese è arrivato Valerio, cavaliere di origini sarde che vive a Napoli, che ha promesso amore, stelle e pianeti a Gemma, raccontando di averla sempre seguita in televisione e di averla sempre trovata affascinante, al punto di fare carte false pur di vederla sul piccolo schermo prima di trovare la forza di candidarsi come corteggiatore. Insomma, belle promesse, belle parole ma anche una gran bella fregatura per Galgani, che è partita in quarta nella conoscenza di Valerio sentendosi estremamente corteggiata e desiderata.

Leggi anche Uomini e Donne, Roberta e Alessandro: che déja vu

Gemma e il nuovo cavaliere del dating show di Maria De Filippi sono usciti insieme in un’esterna per conoscersi meglio e, come sempre accade esclusivamente per la torinese, sono stati seguiti dalle telecamere. Un comportamento poco oggettivo da parte della redazione, che da anni se ne frega sistematicamente di molte altre coppie per concentrarsi sulla donna che più di tutte ha regalato share all’Italia, del quale siamo molto orgogliosi e felici dato che a noi telespettatori arrivano perle di prima qualità, tutte firmate Galgani.

Insomma, Gemma e Valerio parlano del tramonto come in un qualunque annuncio di Fragolina_66 in cerca dell’amore della sua vita che ami condividere con lei le lunghe passeggiate al mare, e lui riconferma di nutrire per lei un debole da diversi anni , per poi lanciarsi in un brindisi allucinante. “Sotto di te, sopra di te, dentro di te”, queste le parole di Valerio che speriamo non abbia voluto cercare di citare Kant con la sua celebre frase “Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me”, perché qui di morale non c’è nulla se non una denuncia alla buoncostume. Tornando a noi e all’esterna, dopo questo brindisi particolare per così dire, Tina Cipollari interrompe la visione del video per far notare alla torinese quanto questo brindisi fosse volgare ma lei tergiversa, consapevole che il pezzo forte sarà proprio lei a servirlo. Passano pochi secondi, infatti, e si parla di pesce. Un alimento comune il pesce che, tuttavia, presentato con la voce del ses*o di Gemma e con la dichiarazione che questo vada saputo trattare con le giuste mani, ci lascia sgomenti e basiti. Concluso il momento video, tuttavia, scopriamo che la situazione tra i due non è passionale e rose e fiori e anzi, la conoscenza è già da chiudere!

Gemma molla Valerio, Gianni Sperti ci regala la sua massima del giorno

Dopo aver visionato il video dell’esterna, con le solite interruzioni di Tina Cipollari che dà voce al popolo, Gemma Galgani è apparsa molto seccata e non per le critiche della verace opinionista. La dama di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato di aver avuto poi una strana conversazione con Valerio, a seguito di un altro incontro, durante la quale il cavaliere si è sperticato in una spiegazione a tratti surreale del perché non ha voluto baciarla. Fatto il suo ingresso in studio con i capelli neri corvini esaltati da una giacca color aragosta che risulta essere illegale in almeno 50 Paesi del mondo, Valerio torna a fornirci la sua spiegazione ma appare talmente confuso, da confondere anche noi spettatori tra baci, bacetti e bacini.

Insomma, in sintesi Valerio ha negato il bacio a Gemma asserendo di baciare una donna con passione solamente quando si sente innamorato, ed è scoppiato in pandemonio. Tutti hanno accusato il cavaliere di voler prendere in giro la torinese, come spesso purtroppo per lei accade nello studio del dating show di Canale 5, ma un merito va dato a Valerio. In neppure dieci minuti di conversazione è stato in grado di cambiare talmente tante volte e talmente velocemente la sua versione dei fatti, che anche un abile investigatore dell’FBI sarebbe stato in crisi durante un serio interrogatorio. Insomma, tutto fumo e niente arrosto, Galgani balla con Valerio e poi lo manda via, mentre lui tentenna sentendosi improvvisamente inchiodato alla sedia, prima di salutare con un ultimo slancio di furbizia per provare ad ingraziarsi la romantica e sognatrice dama ultrasettantenne. In chiusura, a gamba tesa con un fallo che vale l’espulsione immediata dal campo, arriva Gianni Sperti che proclama: “Io li capisco, sti polli”. Come no Gianni!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.