Uomini e Donne, il commento della puntata di oggi in Diretta

Tina Cipollari pronta al 730 Tina Cipollari ha una passione: la RAL dei cavalieri del trono over. L’opinionista, dopo aver rimesso al suo posto Pasquale e la sua lingua lunga, si interessa ai soldi di Antonio ma non sembra avere uno stipendio adeguato per i suoi parametri. Ma a Gemma piaceranno? Grazie alle Anticipazioni sappiamo che la dama è già presa da un altro cavaliere.

Pasquale chiama Tina "panzerottina" Gemma Galgani richiestissima! Per la dama torinese ben due cavalieri ovvero Pasquale e Antonio. Il primo è scatenato nei confronti di Tina Cipollari, prima le consiglia un apparecchio acustico poi la chiama “panzerottina”, E scatena la tempesta, grave errore Pasquale ti sei fatto una nemica potente e chi segue Uomini e Donne lo sa.

Cristiana Anania è la nuova (emozionantissima) tronista Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne ed entra in studio molto emozionata - e anche molto truccata, cosa succede alle truccatrici questo anno? - ma riscuote un grande successo tra i presenti. Curiosità: oltre il provino per Uomini e Donne lei voleva fare anche il provino di Amici. Senza dubbio una ragazza interessata a trovare il grande amore della sua vita. Entrano per lei i corteggiatori, che accoglie in piedi al centro dello studio ma nessuno di loro va a salutarla personalmente e noi siamo perplessi da questa sfilata.

Joseph alla corte di Sabrina Zago E dopo questa, sensuale, ventata di novità, torniamo al vecchio, torniamo al conosciuto, al trash che sappiamo ci regalerà anche questo anno con il suo cuore infranto: Sabrina Zago. La bionda dama ha un nuovo corteggiatore, Joseph. Nuovo taglio di capelli per Sabrina, la nostra Marilyn nazionale con tanto di abito bianco stile "Quando la moglie è in vacanza". Comunque Joseph si incarta e noi stiamo per chiamare una neuro dato che ha ammesso che l'ha colpita perché ha incrociato il suo sguardo tramite uno schermo guardando una puntata di Uomini e Donne. Aiuto, sentiamo odore di sola.

Flavio è il primo tronista di Uomini e Donne Ecco la presentazione dei tronisti di questo anno di Uomini e Donne e iniziamo con Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island. Che dire: bellino è bellino, ma ballerà? Tina già lo ama, noi ci riserviamo il giudizio pur apprezzando il suo video di presentazione (che livello di cringe altissimo mai raggiunto prima con le inquadrature sotto il getto d’acqua? Adoriamo).

Primo palo per Gemma, Arcangelo balla con Marina Primo palo per Gemma dato che Arcangelo vuole ballare al centro dello studio di Uomini e Donne con Marina. La torinese, floreale e spumeggiante con il suo look, rischia di appassire prima del tempo a suon di due di picche. Questa volta imparerà dagli errori del passato?

Gemma ancora interessata ad Arcangelo, che tristezza Passiamo a Gemma e Arcangelo, che in una intervista ha detto che avrebbe preso volentieri un caffè con la dama torinese. E mai errore fu più grande! Gianni Sperti lo taccia di essere un “parac*lo”. Comunque Gemma questo caffè lo prenderebbe con Arcangelo ammettendo che non porta rancore e anzi: a lei ancora interessa!

Arcangelo ci ha riprovato con Marina! Ecco il dramma che aspettavamo. Gemma e Marina tornano al centro dello studio ripercorrendo la loro alleanza nata a fine stagione contro Arcangelo, il cavaliere della discordia. Arcangelo ha mandato fiori a Marina ma lei ha deciso di chiudere, avendo rivisto una puntata nella quale lui e Cinzia sembravano molto presi dalla loro conoscenza. Insomma, la dama si è sentita ampiamente presa in giro e a noi sembra che questa sia l'intuizione giusta.

Tina commenta il parterre maschile... Che non la convince Tina Cipollari carica più che mai. Dopo aver chiesto nuove telecamere perché quelle in studio, a sua detta, non le rendono giustizia, l’opinionista commenta piccata il parterre maschile del trono over, dove ritroviamo anche l’ex tronista Federico Mastrostefano, commentando: “Maria ma non ce ne è uno valido”. E possiamo noi darle torto?