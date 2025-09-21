Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Gemma già innamorata

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle puntate di Uomini e Donne in onda dal 22 al 26 settembre 2025 su Canale 5.

Torna Uomini e Donne con la nuova stagione, da domani lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5. Ma cosa accadrà nelle prima settimana? Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate del dating show di Maria De Filippi, in onda dal 22 a 26 settembre 2025.

Uomini e Donne Anticipazioni settimanali

Al via la nuova edizione di Uomini e Donne, da domani lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5, con tante novità per il trono over e per i protagonisti del trono classico, con un’edizione che si preannuncia intensa e molto carica. Ma cosa accadrà nelle puntate del dating show di Maria De Filippi in onda questa settimana? Le Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025 ci rivelano che Gemma Galgani sarà la grande protagonista dei primi appuntamenti di questa stagione. La dama torinese non demorde e siederà al centro dello studio accettando di conoscere un nuovo cavaliere, Pasquale.

Nel corso dei vari confronti in studio, tuttavia, il cavaliere arriverà a scherzare prendendosi troppe libertà nei confronti di Tina Cipollari, e così nascerà una discussione ferocissima tra Pasquale e l’opinionista. Nel parterre del trono over troneranno Sabrina Zago, Cinzia Paolini, Gloria Nicoletti, Agnese De Pasquale e il cavaliere Alessio Pili Stella, poi una grande novità ovvero il ritorno di Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, questa volta nella veste di cavaliere. Ospiti in studio gli ex protagonisti del trono over Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone , insieme al loro bambino di pochi mesi. Ma non saranno i soli.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata dal 22 al 26 settembre 2025

Nel corso della prima settimana di messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne, ovvero da lunedì 22 settembre a venerdì 26 settembre 2025, torneranno in studio anche Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. La coppia del trono over, dopo una scelta emozionante, si è detta addio questa estate. Mentre Rosanna, tuttavia, accetterà di tornare nel parterre femminile del dating show di Canale 5, Giuseppe annuncerà di essersi fidanzato e così saluterà tutti.

Spazio poi al trono classico con i nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Lui è stato protagonista dell’ultima stagione di Temptation Island nelle vesti di tentatore, facendo colpo in particolare su Denise Rossi. Lei, invece, è una ragazza estranea al mondo dello spettacolo, di origine siciliana, con tanta determinazione da vendere.

