Uomini e Donne, Ida Platano torna a parlare della sua patologia: "Avevo dolori ovunque"

News VIP

Ida Platano, ex volto di Uomini e Donne, è tornata a raccontare della patologia di cui ha scoperto di soffrire: ecco cosa ha raccontato!

Ida Platano è tornata a raccontare ai followers della patologia cronica di cui ha recentemente scoperto di soffrire. Su Instagram, infatti, l'ex tronista e dama di Uomini e Donne ha condiviso alcuni aggiornamenti sui trattamenti a cui sta ricorrendo e in che modo ha scoperto di soffrire di lipedema.

Uomini e Donne, Ida Platano torna a parlare della sua patologia

Poco meno di una settimana fa, Ida Platano ha sconvolto i followers rivelando di soffrire di una patologia cronica: l'ex tronista e dama del trono over del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha rivelato su Instagram, attraverso le sue stories di essere affetta da una patologia chiamata lipedema, che colpisce in particolare la zona delle gambe, un punto debole per Ida. L'ex protagonista del dating show non si è mai tirata indietro dal raccontarsi sui social, mostrando il suo fisico e condividendo con i followers la sua vita quotidiana, compresi gli allenamenti in palestra e tutti gli accorgimenti che adotta per mantenersi in forma.

Tuttavia, Ida ha rivelato che mentre il suo corpo si adatta in maniera ottimale all'allenamento e alla sana alimentazione, le sue gambe restano spesso pesanti e poco inclini a cambiare, diventando per lei un cruccio. Dietro questa situazione si cela il lipedema una patologia cronica che colpisce appunto gli arti inferiori e tra i sintomi comporta pesantezza, lividi e crampi nella zona interessata.

Nonostante sia consapevole delle critiche degli haters, l'ex volto del dating show di Canale 5 ha deciso di non nascondersi più e di raccontare la sua esperienza con questa patologia, di cui sempre più donne stanno scoprendo l'esistenza: "Non mi voglio più coprire, nascondermi. Tutti noi abbiamo dei difetti fisici, sono bella nell’anima e questo non mi può fermare da mostrarmi e piacermi, mi emoziono perché solo io so quello che ho sofferto. Non sono la mia patologia, sono Ida e voglio spronare qualcuno di voi a sentirvi sempre sicuri di voi nonostante qualcosa del vostro corpo non vi piaccia".

Uomini e Donne, i sintomi della patologia di cui soffre Ida Platano: parla l'ex tronista

La confessione di Ida Platano ha davvero lasciato stupiti i followers, che le hanno chiesto con insistenza come fosse venuta a conoscenza di soffrire di lipedema, questa particolare malattia cronica che colpisce la zona delle gambe. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso perciò di tornare a parlare del suo problema e ha svelato l'iter che l'ha portata a scoprire della patologia e quali sintomi comportava nel suo caso:

"Ovviamente ho fatto delle visite, sono stata dall’angiologo, dal flebologo e anche dal chirurgo plastico. Poi ogni anno ho sempre fatto l’ecodoppler e da lì mi hanno detto di questa patologia cronica, e che ci sono delle cure"

Parlando dei sintomi di cui soffre, Ida ha sottolineato che a metterla in allarme era il gonfiore e la pesantezza alle gambe, che lei attribuiva alle tante ore in piedi dovute al suo lavoro di parrucchiera. A questi si sono affiancati dolori in alcune zone delle gambe, oltre a una pelle che presenta vene in evidenza e noduli: "Pesi alle caviglie soprattutto quando cammino, poi dolori che partono dal ginocchio fino alla caviglia, con al tatto noduli e avvallamenti, la pelle risulta più fragile e sono piena di capillari e di vene". Infine, l'ex tronista e dama del trono over ha rivelato che a causa di questa patologia e per evitare di aggravare la situazione sceglie di non prendere il sole in maniera diretta e al mare di fare lunghe passeggiate in acqua, preferendole all'esposizione prolungata al sole. Non mancano anche lividi e fastidi vari, ha poi proseguito Ida, ma al momento i trattamenti a cui si sta sottoponendo la stanno aiutando a ottenere un certo sollievo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne