Uomini e Donne, Ida Platano rivela: ''Mario Cusitore mi ha mandato due video''

Ida Platano è stata ricontattata da Mario Cusitore dopo Uomini e Donne? Ecco cosa ha svelato l’ex tronista, che ha parlato anche della sua attuale vita sentimentale.

Ida Platano ha deciso di tenersi lontana dalle telecamere dopo la sua esperienza come tronista di Uomini e Donne. La dama bresciana ha confermato di essere attualmente single, di non essere interessata a nessuno nel programma poi è tornata a parlare di Mario Cusitore, che le ha fatto arrivare due video. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Ida Platano si tiene lontana dall’amore

L’epilogo del trono di Ida Platano è stato davvero amaro. Per un momento tutti i fan di Uomini e Donne hanno creduto possibile per lei il lieto fine, ma Mario Custiore si è rivelato poco onesto e sincero, tanto da spingerla a lasciare il programma senza scegliere nessuno, amareggiata dalle segnalazioni sul cavaliere partenopeo. Pochi mesi fa Ida, che ha parlato della delusione di Gemma nei confronti di Arcangelo, ha conosciuto una persona e l’ha comunicato alle sue fan su Instagram. Poi, tuttavia, nessun aggiornamento e ad oggi Ida è single, come racconta al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, parlando proprio di questa frequentazione.

“Lo scorso settembre sono stata agli studi di Roma a salutare la redazione, tutti. Due settimane dopo ho conosciuto una persona, siamo usciti per un mese e mezzo poi ho capito che non andava bene per me. All’inizio ero molto entusiasta… Sapete una cosa? È stato strano conoscere un uomo fuori dal programma, una bella novità. Ma poi è svenuto tutto. Non mi andavano bene alcune cose”.

Ida ha ammesso di essere molto concentrata sulla sua carriera e sul migliorarsi professionalmente. Certo non lascia la porta chiusa all’amore e ha anche tanti ammiratori che le propongono di uscire, però per il momento il progetto di un secondo figlio e del matrimonio dovrà aspettare. Nel corso dell’ultimo anno, mentre lei si è tenuta lontano dai riflettori, Mario è tornato a Uomini e Donne ma alla fine ha lasciato, non trovando l’anima gemella e continuando ad essere protagonista di varie segnalazioni. Proprio lui, racconta Ida, l’ha ricontattata.

Uomini e Donne, Ida contattata da Mario

Dopo aver lasciato Uomini e Donne amareggiata per il finale poco felice, dovuto soprattutto alla poca trasparenza di Mario Cusitore, Ida Platano è stata ricontattata dal cavaliere partenopeo. Lui, inizialmente, l’ha raggiunta addirittura a Brescia per parlare ma Ida è stata irremovibile, troppo ferita per continuare a dargli credito. Ad oggi sembra aver fatto bene, dato che Mario è stato protagonista di altre segnalazioni nello studio del dating show di Canale 5, che hanno messo in dubbio tutto il suo percorso. Platano, comunque, ha ammesso di aver ricevuto ben due video nel corso dell’anno.

“Mi ha mandato due video, a Natale e al compleanno, tramite persone che mi seguono. Io ho risposto “grazie” e loro glielo hanno comunicato. Ma è finita lì, non ho avuto altri contatti”.

Insomma, da vero malessere napoletano, Mario ha continuato a provare ad orbitare attorno a Ida, pur nel frattempo continuando la sua vita e frequentando dame anche a Uomini e Donne. Che dire, Ida ha scansato un fosso.

