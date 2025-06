Uomini e Donne, Ida Platano rivela: ''Gemma ci è rimasta male davvero per Arcangelo''

News VIP

Ida Platano commenta le ultime dinamiche nello studio di Uomini e Donne, in particolare il due di picche che l’amica Gemma Galgani ha preso da Arcangelo.

Ida Platano è lontana da Uomini e Donne e al momento non ha alcuna intenzione di tornare in studio a cercare l’amore, molto proiettata sul suo lavoro e sulla crescita professionale. Nonostante questo, l’ex tronista continua a seguire il dating show di Maria De Filippi, soprattutto le avventure amorose di Gemma Galgani, e ha svelato un retroscena sulla dama torinese e Arcangelo.

Uomini e Donne, Ida Platano commenta Arcangelo e Gemma

Dopo aver lasciato Uomini e Donne senza aver trovato l’amore, delusa dalle bugie di Mario Cusitore che più di tutti l’aveva colpita e che sarebbe stata la sua scelta, Ida Platano si è tenuta lontana dai riflettori, continuando comunque ad essere molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Ida ha ammesso di aver ritrovato sé stessa nell’ultimo anno, decidendo di concentrare la sua energia sul lavoro e sulla sua crescita professionale.

Dopo aver confermato di essere single per il momento, Ida ha ammesso che continua a guardare con passione Uomini e Donne, un programma a cui deve tanto, soprattutto a seguire il perso dell’amica Gemma Galgani. La dama torinese ha provato forti sentimenti per Arcangelo, fino a quando lui non le ha rifilato un improvviso due di picche per dichiararsi a Marina, per poi finire a frequentare Cinzia tra baci e passione. Ma cosa pensa Ida della situazione?

“Io alla mia amica le cose già le dico quando ci sentiamo. A volte la sgrido. Poi certo, il mio pensiero lo sa, come il so il suo, ma entrambe seguiamo sempre il cuore […] Ci è rimasta male. Ma deve andare avanti e superarla, con la sua tenacia e la sua forza. Di sicuro ci sarà qualcuno che sarà davvero serio con lei, e disposto a darle l’amore che merita […] A me Arcangelo non piaceva per niente”.

Insomma, Ida ha ammesso di non aver mai approvato Arcangelo e di aver cercato di avvertire la sua amica, ma sappiamo che Gemma si lascia sempre molto trasportare dalle emozioni. Certo Galgani si è presa la sua rivincita alleandosi con Marina, e braccando Arcangelo in camerino per metterlo spalle al muro.

Uomini e Donne, Ida Platano svela cosa pensa delle ultime dinamiche in studio

Dopo aver messo in guardia l’amica Gemma Galgani nei confronti di Arcangelo, rivelando che la dama torinese ci è rimasta davvero molto male per come è andata a finire con il cavaliere, Ida Platano ha poi commentato le ultime dinamiche nello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista ha ammesso di essersi molto commossa per Asmaa e Cristiano, soprattutto quando ha saputo che la coppia è in attesa di un bambino, avendo rivalutato anche il cavaliere.

“Mi ha intenerito molto anche Gianmarco quando non è stato scelto, anche se sono contenta per Martina e Ciro. Poi Barbara, sono felice abbia trovato l’amore! Mi piace tanto Giuseppe, mi fa ridere. Non ho pianto alla loro uscita, ma lui e Rosanna sono una bella coppia”.

Platano, pur seguendo con passione il programma in onda su Canale 5, ha confidato di non essere rimasta colpita da nessun cavaliere del trono over in particolare. Insomma, al momento sembra totalmente esclusa l’ipotesi che la dama torni in studio per cercare l’amore, dal momento che si sta focalizzando sulla vita professionale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.