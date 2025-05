Uomini e Donne, Ida Platano conferma, è single: ‘’Uomini zero’’

News VIP

Ida Platano, ex tronista di Uomini e Donne ed ex volto del trono over, incuriosisce i fan su Instagram poi annuncia di essere single.

Dopo il disastroso percorso come tronista di Uomini e Donne e la grande delusione inflitta da Mario Cusitore, Ida Platano si tiene lontana dallo studio del dating show di Maria De Filippi ma non per questo i fan del programma di Canale 5 hanno smesso di seguirla su Instagram. Nelle ultime ore, parlando di qualcosa che ha fatto e che potrebbe metterla nei guai, Ida ha voluto sottolineare di essere single al momento.

Uomini e Donne, Ida Platano è single

Per anni, Ida Platano è stata uno dei volti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne, soprattutto grazie alla sua tormentata love story con Riccardo Guarnieri. I due si sono lasciati e ripresi tra scontri infuocati in studio e dediche romantiche, fino alla rottura definitiva. Ida si è data una seconda possibilità con Alessandro Vicinanza, ma la relazione è naufragata dopo pochi mesi e così Maria De Filippi le ha chiesto di sperimentare, proponendola come nuova tronista di Uomini e Donne. La dama bresciana è rimasta, tuttavia, scottata dall’epilogo amaro del suo percorso in studio quando Mario Cusitore si è reso protagonista di diverse segnalazioni sempre più compromettenti. Ida ha lasciato il trono senza una scelta e Mario ha provato, inutilmente, a riconquistarla.

Sebbene si tenga lontana dallo studio del dating show di Canale 5, i fan del programma continuano a seguire con interesse Ida e la sua vita tramite il suo profilo Instagram. Diversi mesi fa, proprio tramite social, Ida aveva fatto sapere di aver trovato un uomo che sembrava essere perfetto per lei e di essere molto felice. Ora, dopo che ha ripensato alla sua love story con Riccardo, sembra che le cose siano cambiate. A darne annuncio è proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che, parlando con i suoi fan e raccontando di aver fatto qualcosa che potrebbe metterla seriamente nei guai, ha confermato di essere attualmente single e di non aver nessun uomo nella sua vita. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Ida Platano si tiene lontana dagli uomini

Dopo le ultime esperienze negative, Ida Platano è single e non sembra avere intenzione di trovare al più presto un uomo, soddisfatta della sua vita di mamma e lavoratrice e del suo salone che è sempre più famoso, anche grazie alla sua presenza fissa per anni nello studio di Uomini e Donne. A parlare della sua situazione sentimentale è proprio l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, raccontando su Instagram un fatto che ha molto incuriosito i fan. Ida, infatti, ha ammesso di aver fatto qualcosa che potrebbe seriamente metterla nei guai e si è mostrata agitata a riguardo. I suoi ammiratori hanno cercato immediatamente di capire cosa fosse successo, facendo le ipotesi più disparate come una sessione di shopping compulsivo che ora le costerà caro.

Quando, tuttavia, qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di qualcosa legato ad un uomo, Ida ha preso la parola per confermare di essere single. “Non c’entra niente. Uomini zero, sono stata chiara?”, ha esclamato Platano per sottolineare che non c’è nessun uomo all’orizzonte, almeno per il momento. Certo questa notizia accende la speranza di chi, nonostante tutte le polemiche, vorrebbe ancora vederla a Uomini e Donne a settembre, magari come dama del trono over.

