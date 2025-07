Uomini e Donne, Ida Platano riceve una pesantissima critica e replica in modo assurdo

News VIP

Criticata sui social, Ida Platano replica con una foto davvero hot. Ecco cosa è successo all'ex protagonista di Uomini e Donne.

Ida Platano è lontana dallo studio di Uomini e Donne e sembra intenzionata a rimanerci, tuttavia la sua popolarità è sempre altissima sui social dove l’ex dama pubblica contenuti talvolta davvero sexy. Proprio per questo motivo, Ida è stata attaccata ferocemente sui social e ha replicato con fermezza.

Uomini e Donne, Ida Platano è una furia

Nonostante sia lontana da Uomini e Donne ormai da diverso tempo, dopo il suo deludente percorso come tronista che è terminato senza scelta, anche a causa delle segnalazioni su Maro Cusitore che recentemente l’ha tirata in ballo, Ida Platano è sempre al centro dell’attenzione. La dama bresciana si sta concentrando sul lavoro, studiando e migliorandosi, e ha ammesso di non pensare all’amore almeno per ora. Recentemente, infatti, Platano ha provato a intraprendere una relazione con un uomo conosciuto a Roma, durante una visita alla redazione del dating show di Maria De Filippi, ma purtroppo la relazione non è decollata.

Nel frattempo, Platano continua a parlare quotidianamente con i suoi followers su Instagram dove conta oltre 700mila fan, e proprio qui mostra anche i risultati ottenuti in palestra. Negli ultimi tempi, infatti, Ida si è appassionata al mondo del fitness e ha iniziato a mangiare in modo sano e i risultati si vedono eccome. Dunque, l’ex dama del trono over ha iniziato a mostrarsi anche con look più sexy come lingerie e intimo di pizzo, e questo sembra aver creato l’ennesima polemica tra i leoni da tastiera, che hanno lanciato pesanti accuse. Dopo aver ricevuto l’ennesimo messaggio aggressivo, Ida ha deciso di replicare in modo decisamente forte. Ecco come.

Uomini e Donne, Ida Platano replica agli haters

Dopo aver iniziato a mostrare sempre di più il proprio corpo, sentendosi bene con sé stessa grazie a lunghe sessioni di palestra e una dieta bilanciata che le permettere di sfoggiare un fisico invidiabile, Ida Platano è finita nel mirino degli haters su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, continua a ricevere messaggi piuttosto cattivi ma questa volta ha deciso di non tacere e replicare a tono.

“La finezza, la qualità che ti contraddistingue. Mi vergognerei ad averti pure come vicina di casa”.

Questo il messaggio cattivissimo inviato da una hater, al quale Ida ha replicato in modo decisamente assurdo. La dama, infatti, ha pubblicato una sua foto in intimo e ha sottolineato che vorrebbe essere la vicina di casa di questa persona solo per poterla sfidare così. Cosa ne pensate di questo gesto?

