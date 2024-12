Uomini e Donne, Ida Platano non torna in studio: gli ultimi aggiornamenti

News VIP

Ida Platano non torna a Uomini e Donne dopo la fine del suo percorso come tronista. Ecco come sta oggi e tutte le ultime novità sull’ex dama del trono over.

Ida Platano è stata una delle protagoniste più amate e discusse di Uomini e Donne. Le storie d’amore della dama bresciana sono state appassionate quanto pregne di polemiche, come il suo percorso in qualità di tronista nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ma come sta oggi Ida? Ecco tutti gli aggiornamenti sulla dama e perché non tornerà tanto presto in studio.

Uomini e Donne, Ida Platano dopo il trono

A sorpresa, lo scorso anno, Maria De Filippi ha deciso di fare un esperimento televisivo proponendo il trono più ambito del piccolo schermo a Ida Platano, volto amato quanto discusso del trono over di Uomini e Donne. Le storie d’amore di Ida sono note a tutti gli amanti del programma di Canale 5, come quella straziante con Riccardo Guarnieri con il quale ha vissuto un amore folle tra alti e bassi fino alla chiusura finale, ma anche il flirt con Marcello Messina e poi finalmente il percorso da tronista che avrebbe potuto regalarle il lieto fine tanto sperato. Purtroppo, Ida si è invaghita di Mario Cusitore e anche con lui ha replicato gli stessi meccanismi delle precedenti relazioni, finendo per fidarsi di un uomo che invece aveva tutt’altro in mente.

Mario, infatti, è stato al centro di una segnalazione più che compromettente e a Platano non è rimasto che decidere di abbandonare Uomini e Donne, concludendo da sola come è entrata la sua nuova esperienza. Mentre Mario è tornato in studio come protagonista del trono over, iniziando a conoscere varie dame del parterre femminile che, non si sa per quale misterioso motivo, lo hanno trovato interessante al punto da mettersi in gioco con lui, Ida si è tenuta lontano dai riflettori. Proprio nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Cusitore è stato oggetto di una segnalazione insieme al tronista Alessio Pecorelli e ha deciso di mostrarsi solidale col giovane chef, lasciando il programma per la gioia di tutti i suoi detrattori. Ida invece, come sta? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sull’ex dama del trono over.

Uomini e Donne, come sta Ida Platano? Ecco la verità

Quando ha lasciato lo studio di Uomini e Donne completamente sconsolata dopo l’amaro epilogo con i suoi corteggiatori, in particolare Mario Cusitore, molti fan del programma di Maria De Filippi erano pronti a scommettere che Ida Platano sarebbe tornata in studio a settembre. La dama bresciana, invece, ha deciso di tenersi lontana dalla televisione e concentrarsi sul lavoro, portando avanti nuovi progetti con il suo salone di hair beauty, ma non è tutto. Proprio nelle ultime settimane, tramite il suo profilo Instagram seguito da ben 716mila followers, Ida ha ammesso di essersi innamorata e di star vivendo una bellissima storia d’amore che, tuttavia, vuole tenere il più lontano possibile dai riflettori. I

n tanti hanno provato ad indovinare l’identità del misterioso uomo che ha fatto perdere la testa alla Platano, ma lei è stata molto brava a non elargire indizi. Certo è che Ida è in splendida forma, e non solo grazie alle lunghe sessioni di palestra che sono diventate la sua attività di svago preferita negli ultimi tempi, ma anche e soprattutto grazie a questa ritrovata serenità nella vita privata. Insomma, al momento è certo che Platano non farà ritorno a Uomini e Donne se le cose continueranno ad andare a gonfie vele con il suo misterioso fidanzato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.