Uomini e Donne, Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri? Il like sospetto

Ida Platano, lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, ha raccontato di aver ritrovato l'amore ma ora un like sospetto fa pensare i fan che la dama bresciana sia ancora presa dal suo ex Riccardo Guarnieri.

I fan di Uomini e Donne non hanno potuto non notare un like sospetto di Ida Platano, che ha apprezzato un video dedicato alla sua tormentata love story con Riccardo Guarnieri. In tanti pensano che questo sia un chiaro segno di ritorno di fiamma tra la dama bresciana e il cavaliere pugliese, ecco cosa è successo nel dettagli.

Uomini e Donne, Ida Platano ripensa a Riccardo Guarnieri

Sono tante le storie coppie del trono over di Uomini e Donne che hanno attirato l’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi, rimanendo nel cuore dei telespettatori anche a distanza di anni, e anche dopo una burrascosa rottura. Tra queste c’è, senza dubbio, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Questa love story è stata intensa, carica di incomprensioni che hanno portato a discussioni terribili, momenti di suspence ad ogni ritorno di fiamma e poi schieramenti durante le loro liti furibonde nello studio del programma di Canale 5. Abbiamo visto Ida e Riccardo riprovarci davvero tante volte, non potendo nascondere il forte sentimento che li ha sempre legati nonostante la relazione non sia riuscita mai ad essere coerente con quell’impeto di passione.

Ida ha poi preso una strada totalmente diversa, uscendo per un periodo con Alessandro Vicinanza per poi tornare a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. L’esperimento di Maria è stato talmente soddisfacente in termini di share che questo anno, si mormora, la presentatrice voglia Francesca Tocca come nuova tronista, continuando il filone dei volti famosi dei suoi format. Certo, a livello personale questa è stata un’altra disfatta per Ida che non ha trovata l’amore, presa in giro da Mario Cusitore che ha collezionato una sequela di segnalazioni imbarazzanti sul suo conto. Lontana da Uomini e Donne, tuttavia, Ida ha rivelato di aver ritrovato l’amore con un misterioso uomo, poi tuttavia non ha fatto più menzione della situazione, portando i suoi fan a credere che la frequentazione si sia conclusa. È per questo motivo che Ida pensa ancora a Riccardo? Il lecito dubbio si è diffuso sui social nelle ultime ore, ecco perché.

Uomini e Donne, il like sospetto di Ida Platano entusiasma i fan

Sebbene sia chiaro che il rapporto di Ida Platano con Riccardo Guarnieri si è basato su un’alchimia fortissima ma totalmente disfunzionale, molti fan di Uomini e Donne hanno trovato romantica questa storia d’amore tanto da far nascere delle vere e proprie fanpage sui social che, a distanza di anni, ancora ricordano i loro momenti più belli e intensi. Ida è incappata, pochi giorni fa, proprio su una di queste pagine a lei dedicate e ha visto un video molto intenso che racconta la sua storia d’amore con Riccardo, corredato da una dedica particolare che riflette su quanto due persone, pur non stando più insieme, possano continuare a sentirsi legate. Platano ha messo un bel like al video e alla dedica e immediatamente si è scatenato il caso tra le fan di Uomini e Donne, che hanno iniziato a supporre che la dama e Riccardo siano tornati a sentirsi recentemente, o che lei stia ancora pensando al suo ex fidanzato.

Sarà davvero così o si tratta di un mero momento di nostalgia? Certo Platano non ha più parlato negli ultimi tempi dell’uomo che sarebbe tornato a farle battere il cuore, facendo pensare tutti di essere single. Riccardo, al momento, non ha annunciato nessun fidanzamento ufficiale nonostante sia stato visto varie volte in compagnia di belle donne. C’è dunque la possibilità per un ritorno di fiamma? Siamo certi che questo, qualunque sia il pensiero a riguardo, sarebbe un clamoroso colpo di scena a settembre.

