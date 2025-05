Uomini e Donne, Anticipazioni nuova edizione: Francesca Tocca nuova tronista?

News VIP

Arrivano delle anticipazioni inaspettate sulla nuova edizione di Uomini e Donne. Sembra che Maria De Filippi voglia proporre il trono a Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici.

Cosa si riserva la nuova stagione di Uomini e Donne? In chiusura di un’edizione emozionante, durante la quale non sono mancati i colpi di scena, arriva una anticipazioni clamorosa sulla possibile nuova tronista di settembre 2025, ovvero Francesca Tocca l’affascinante ballerina professionista di Amici nonché ex moglie di Raimondo Todaro.

Uomini e Donne, prime Anticipazioni sulla nuova edizione

Manca pochissimo alla chiusura di Uomini e Donne in vista della lunga pausa estiva, ma il dating show di Maria De Filippi torna come ogni anno a settembre al consueto orario. Gianmarco Steri, sul quale è arrivata una segnalazione clamorosa che lascia senza parole, si appresta a fare la sua scelta nello studio del dating show di Canale 5. Il tronista romano è indeciso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara e tutti sono curiosi di scoprire quale delle due corteggiatrici avrà fatto breccia nel suo cuore. Maria sta sperimentando molto negli ultimi anni, cercando di portare qualche novità significativa soprattutto nel trono classico, che ha fatto perdere interesse a molti spettatori che preferiscono di gran lunga le dinamiche dei protagonisti del trono over.

Così, Maria ha posto sul trono più famoso della televisione italiana Ida Platano e ha fatto bingo, registrando ascolti record con il percorso della dama bresciana. Certo per lei nessun lieto fine, dal momento che ha lasciato Uomini e Donne senza fare una scelta, delusa dall’ennesima segnalazione sul conto di Mario Cusitore. Questo anno, invece, Maria ha rilanciato con Tina Cipollari anche se il suo percorso non era altro che una scenetta ben studiata, che ha coinvolto poco il pubblico rispetto a quello di Ida. E, proprio nell’ottica di voler sperimentare, sembra che la padrona di casa stia pensando di promuovere a tronista un volto molto amato di Amici, ma anche una grande protagonista del gossip: Francesca Tocca. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Francesca Tocca nuova tronista?

Ormai Maria De Filippi è inarrestabile con le sue scommesse e i cambiamenti a Uomini e Donne, pronta a tenere i riflettori puntati sul dating show di Canale 5 che, dopo un ventennio, è ancora uno dei suoi programmi più amati e seguiti. Per questo, stando all’indiscrezione riportata da Nuovo Tv, la padrona di casa sarebbe pronta a proporre a Francesca Tocca il trono a settembre. La ballerina professionista di Amici, oltre ad essere una delle più amate del cast del talent show di Canale 5 per la sua indubbia sensualità e bravura, è anche protagonista del gossip a causa del suo matrimonio con Raimondo Todaro, che ora sembra essere giunto in modo definitivo al capolinea dopo una crisi fortissima, che non è mai stata realmente superata.

Francesca è single, bellissima e ci sono pochi dubbi sul fatto che tantissimi uomini si presenterebbero alla sua corte per conquistarla. Ma sarà davvero Tocca la nuova tronista di Uomini e Donne? La ballerina al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione ma il pubblico un po’ ci spera. Nel frattempo, occhi puntati sulle ultime puntate del dating show che conclude la stagione a fine maggio, sulla scelta di Gianmarco Steri ma anche sulla formazione di tantissime nuova coppie del trono over. Questo anno sono tanti ad aver trovato l’amore, ora non resta se scoprire se queste relazioni dureranno anche dopo l’estate.

