Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Ida Platano incontra il suo ex Corteggiatore per un caffè: nuovo flirt in vista?

Irene Sangermano
7

Ida Platano documenta un incontro con Daniele Capuana, suo ex corteggiatore di Uomini e Donne, tra loro sta nascendo un flirt?

Uomini e Donne, Ida Platano incontra il suo ex Corteggiatore per un caffè: nuovo flirt in vista?

Ida Platano è tornata a frequentare una sua vecchia fiamma? L’ex dama di Uomini e Donne si è mostrata su social insieme a Daniele Capuana, che per un periodo è stato suo corteggiatore quando lei era tronista nel dating show di Canale 5. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, nuovo amore per Ida Platano?

Sebbene abbia più volte confermato la sua intenzione di rimanere single e concentrarsi sul lavoro al momento, al cuore, si sa, non si comanda o almeno questo è quello che hanno pensato i fan di Ida Platano nelle ultime ore. Dopo l’epilogo disastroso del suo percorso come tronista, Ida ha raccontato di aver provato a frequentare una persona conosciuta a Roma ma ha chiuso immediatamente la conoscenza quando ha capito che non era la persona giusta per lei. Ida, che potrebbe tornare in corsa a Uomini e Donne questo anno, ha poi trovato il coraggio di parlare della sua patologia e ha difeso con le unghie e con i denti il suo lavoro di parrucchiera, fierissima del suo salone.

Nelle ultime ore, tuttavia, Platano è tornata al centro dell’attenzione per aver documentato l’incontro con Daniele Capuana. Lui era un dei suoi ex corteggiatori quando Ida era tronista e per un periodo sembrava essere il favorito, prima che la dama si spingesse oltre con Mario Cusitore facendo capire che sarebbe stata lui la sua scelta. Ma perché Ida e Daniele si sono rivisiti? Forse c’è un ritorno di fiamma in atto? Ecco come stanno le cose.

Uomini e Donne, Ida e Daniele stanno insieme?

Quando, qualche ora fa, Ida Platano si è mostrata insieme a Daniele Capuano in molti hanno pensato ad un ritorno di fiamma tra la dama di Uomini e Donne e il suo ex corteggiatore. Ma sarà davvero così? A svelare l’arcano è Lorenzo Pugnaloni che ha fatto sapere che tra loro è semplicemente nata una bella amicizia e così, ogni tanto, si incontrano per trascorrere del tempo insieme.

Daniele è una piccola eccezione dato che Ida ha scelto di non avere rapporti con i suoi ex pretendenti, soprattutto Mario Cusitore che ha provato più volte a contattarla ma non ha ricevuto l’attenzione che si aspettava. Platano, dunque, è ancora single e si apre nuovamente l’idea di un ritorno nel dating show di Canale 5, e parte del pubblico gradirebbe questa idea.

Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
Guida TV