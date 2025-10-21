Uomini e Donne, Ida Platano entusiasta per la storia tra Martina e Gianmarco

News VIP

A commentare in maniera entusiasta la storia d'amore tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon è stata anche Ida Platano, altro storico ex volto di Uomini e Donne!

La relazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon deve solo essere ufficializzata dai diretti interessati, ma è oramai chiaro che i due ex tronisti di Uomini e Donne hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole, come mostrano le numerose segnalazioni di cui sono oggetto. E, ovviamente, non sono mancati i primi commenti di ex volti del dating show di Canale 5, come l'ex dama e tronista Ida Platano, che non ha nascosto il suo entusiasmo alla notizia.

Ida Platano entusiasta per Gianmarco e Martina

Ida Platano è stata una delle storiche dame del trono over di Uomini e Donne e dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza è tornata in trasmissione come tronista. Purtroppo, neppure il percorso sul trono classico l'ha portata a trovare l'amore, ma la dama non ha rinunciato al lieto fine e da sempre sostiene le coppie che si formano nel programma di Maria De Filippi. Lo ha dimostrato con Daniele Paudice e Gaia Gigli, per i quali ha speso parole molto affettuose. E, ora, anche per Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. I due si sono ritrovati al centro del gossip in questi ultimi giorni, rendendo estatici i fan che all'epoca del trono di Martina avevano sperato fino all'ultimo che lei scegliesse il corteggiatore di Centocelle.

La storia è andata diversamente e Martina ha lasciato il programma con Ciro Solimeno, mentre Gianmarco ha ricevuto la proposta di salire sul trono come tronista. Al termine del suo altalenante percorso, il tronista ha scelto Cristina Ferrara e sembrava che le due coppie fossero destinate a un lungo futuro insieme. Invece, a sorpresa, a settembre, a distanza di poche settimane, sia Gianmarco sia Martina hanno deciso di chiudere le loro relazioni. A seguire, i due sono stati protagonisti di diversi rumors e nei giorni scorsi la verità è emersa, grazie a un'intervista di Ciro a Lorenzo Pugnaloni.

L'ex scelta di Martina ha deciso di rivelare tutto ciò che era accaduto, raccontando che non solo Martina aveva realizzato di avere un interesse per Gianmarco, ma che i due si stavano frequentando ed era scattato un bacio tra loro!

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco non si nascondono più: la reazione di Ida Platano

Queste confessioni di Ciro Solimeno sono state poi confermate da diversi scatti che hanno iniziato a circolare in queste ore. In uno si vedono chiaramente Martina e Gianmarco abbracciati e intenti a baciarsi fuori un noto locale di Roma. La notizia della loro storia d'amore ha reso estatici tutti i fan del programma che tifavano per loro, ma anche diversi ex volti legati al dating show, come Ida Platano.

All'epoca della scelta, Ida aveva espresso la sua preferenza per il corteggiatore romano e ora che i due sono usciti allo scoperto l'ex dama ha riconfermato la sua scelta e si è detta molto contenta per la loro relazione. In un video postato questa mattina nelle sue stories, infatti, Ida ha mostrato il suo sorriso smagliante e parlando di Gianmarco e Martina ha così commentato la loro frequentazione:

"Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sono contenta, mi sono sempre piaciuti, sì, sì, sempre!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne