Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Margherita e Dennis commuovono tutti

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 21 maggio 2025 su Canale 5, Gianmarco Steri è diviso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, entrambe agguerrite e commosse al pensiero che a breve ci sarà la scelta. Mentre Margherita Aiello e Dennis lasciano insieme lo studio, commuovendo tutti, Guido fa uno scivolone con Gloria Nicoletti, mentre Morena è delusa da Francesco. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gianmarco Steri in difficoltà

Finalmente un po’ di trono classico dopo tante puntate dedicata a Gemma Galgani e alle sfuriate di Agnese De Pasquale. Emozionato e nervoso, essendo vicino alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, Gianmarco Steri prende posto al centro dello studio. Recentemente è stato il suo compleanno ed entrambe le sue corteggiatrici. Nadia Di Diodato è andata al negozio di Gianmarco per fargli una sorpresa con una torta di compleanno, cantando “Tanti auguri a te” insieme a tutti i suoi amici e collaboratori. L’esterna è molto dolce ma non c’è il bacio, così come non c’è tra il tronista e Cristina Ferrara. Lei ha voluto coinvolgere i suoi tre migliori amici, facendoli nascondere in un’enorme scatola regalo. Qui poi c’è un momento di altissimo copione mariano che va sottolineato, perché vale dieci minuti di applausi: Cristina che sottolinea come non si sia mai fidata di nessuno ma di Gianmarco sì, “tutti tranne te”. Che colpo di genio. Nonostante tutto Steri sembra sempre incontentabile e questa volta ce l’ha in particolare con Cristina, mentre Nadia è furiosa perché crede che il tronista romano voglia certezze dalla rivale e stia temporeggiando solo per essere sicuro che Cristina gli dirà di sì. Nadia lucidissima!

Comunque, Gianmarco ammette di non trovare un totale trasporto e trasparenza da parte di Cristina, questione che gli dispiace e che allarma la corteggiatrice, certa che lui stia cercando un pretesto per non sceglierla. Insomma, il tono classico oggi è una valle di lacrime con Nadia che fa la difficile per concedere a Gianmarco un ballo, e Gianni Sperti che mostra tutta la sua sensibilità (si fa per dire) con un’uscita fuori luogo.

Uomini e Donne: Margherita e Dennis ci fanno commuovere

Passiamo al trono over con Guido e Gloria Nicoletti. Tra i due c’è stata un’incomprensione quando lei, forte del fatto che il cavaliere si è detto innamorato, gli ha proposto di uscire insieme dal programma e lui ha risposto di non sentirsi pronto. In studio, Guido si è arrampicato sugli specchi cercando di spiegare il suo punto di vista, con un discorso che non comprendiamo neppure noi. L’innamorato è Guido e avrebbe dovuto proporre lui, secondo tutti. Ma innamorato di chi? Delle telecamere, forse. Dopo altri piantini delle corteggiatrici di Gianmarco Steri passiamo ad un momento emozionante.

Dennis - che scopriamo oggi possedere una voce da tenore invidiabile - ha sorpreso Margherita con una romantica dichiarazione e le ha chiesto di uscire insieme dal programma, ballando al centro dello studio dopo averle dato delle rose rosse (che la regia ha deciso di spalmare in primo piano con un montaggio atroce degno di un diciottesimo al Castello delle Cerimonie). Tutto il parterre femminile del trono over in lacrime disperato, con Gemma Galgani e Sabrina Zago in primo piano, che scena tragica e imperdibile. Continuiamo la puntata con la nostra Monica Bellucci, Morena Farfante che oggi ha deciso di omaggiare Lulù Selassié con il suo look. Morena sta uscendo con Francesco ma trova in lui alcune stranezze, dato che un momento prima sembra preso e quello dopo sembra distante. Lui è sincero, le dice che non prova quello che prova lei e non va bene, dato che Morena è molto ferita.

