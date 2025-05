Uomini e Donne, grave accusa a Gianmarco Steri: ''Ha giocato con Francesca Polizzi, ha detto che gli faceva schifo''

News VIP

Arriva una grave accusa ai danni del tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri. Ecco cosa avrebbe detto sul conto della corteggiatrice Francesca Polizzi.

L’avventura di Francesca Polizzi a Uomini e Donne si è conclusa con l’amaro in bocca. La corteggiatrice ha deciso di eliminarsi e il tronista Gianmarco Steri ha accettato di buon grado la decisione, ammettendo che l’avrebbe eliminata lui stesso a causa di mancanza di interesse. Ora, tuttavia, arriva un retroscena davvero terribile sulla questione, ecco perché.

Uomini e Donne, Francesca si elimina: la reazione di Gianmarco

Francesca Polizzi ha attirato sin da subito l’attenzione del tronista Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne. La corteggiatrice si è mostrata pronta a mettersi in gioco e il romano ha espresso immediatamente una preferenza per lei, ma con l’avanzare del suo percorso la situazione è mutata velocemente e lui si è concentrato maggiormente su Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Vedendolo poco preso e molto diverso nei suoi confronti rispetto al loro iniziale percorso, Francesca si è eliminata e non si è presentata in puntata. Ma come ha reagito Gianmarco? Il tronista è apparso quasi sollevato, ammettendo davanti a tutti che lui stesso avrebbe eliminato Francesca perché ha capito di essere più preso da Nadia e Cristina, dichiarando che inizialmente era certo che sarebbe stata lei la sua scelta.

Il pubblico di Uomini e Donne ci è rimasto male dato che Polizzi era una delle corteggiatrici più amate di questa stagione, e lei ha spiegato perché ha deciso di eliminarsi, rivelando anche il contenuto delle lettere scritte al tronista romano. Nel frattempo, Gianmarco ha fatto conoscere sua madre a Nadia e Cristina, scambiando con la corteggiatrice romana un nuovo bacio appassionato, e più recentemente nelle ultime registrazioni si è detto pronto a fare finalmente la sua scelta. A far parlare, tuttavia, è una segnalazione scioccante che riguarda Steri e Polizzi, ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, retroscena shock su Gianmarco e Francesca

Spesso e volentieri accade che nello studio di Uomini e Donne una conoscenza parta con le migliori intenzioni, promettendo benissimo e facendo sì che il pubblico del dating show di Canale 5 inizia ad affezionarsi alla possibile coppia, fino alla rottura improvvisa che lascia spiazzati. È questo il caso di Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. Il tronista è apparso sollevato dalla scelta della corteggiatrice di eliminarsi dopo le ultime burrascose puntate e il pubblico se l’è persa con lui. Secondo molti, infatti, Gianmarco avrebbe potuto essere più chiaro con Francesca e dirle sin da subito che Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara avevano conquistato un posto speciale nel suo percorso. Vero è che, quando ci si trova nella situazione, non è semplice comprendere fino in fondo le proprie emozioni e dunque a Steri va dato il beneficio del dubbio. Poche ore fa Alessandro Rosica è tornato a parlare della questione, certo che al tronista romano non sia davvero mai piaciuta la corteggiatrice, per poi aggiungere:

"Gianmarco ci ha giocato e ha detto delle cose molto pesanti su Francesca, che gli faceva schifo”.

Un retroscena che lascia basiti, anche perché non sembra Gianmarco un ragazzo capace di simili parole verso una ragazza. Che non gli piacesse più Polizzi era chiarissimo, ma avrà veramente detto che la ragazza gli faceva schifo? Il popolo del web è diviso tra chi ha immediatamente preso le parti di Francesca, credendo a Rosica, e chi invece crede che sia una frase ad effetto per cavalcare l’onda della polemica. Francesca, infatti, gode dell’appoggio di tantissimi fan anche grazie al suo precedente lavoro come influencer su Instagram, dove si diverte a spiegare la lingua e la cultura cinese che tanto ama.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.