Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Francesca Polizzi spiega perché ha deciso di eliminarsi

Francesca Polizzi, una delle corteggiatrici più discusse dell’attuale edizione di Uomini e Donne, a Casa Lollo ha spiegato il motivo per cui ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5.

Francesca Polizzi, una delle corteggiatrici più discusse dell’attuale edizione di Uomini e Donne, ha lasciato tutti di stucco quando, circa due settimane fa, ha deciso improvvisamente di abbandonare il programma.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi: "Percepivo Gianmarco molto distante"

La sua uscita di scena ha sorpreso non solo il pubblico da casa, ma anche il tronista Gianmarco Steri, che stava conoscendo proprio lei all’interno del percorso televisivo. La reazione del giovane romano non si è fatta attendere: una volta venuto a conoscenza della decisione di Francesca, ha dichiarato apertamente che, anche se la ragazza avesse cambiato idea e fosse tornata in studio, lui avrebbe comunque deciso di eliminarla, segno evidente di un rapporto ormai compromesso e di una delusione difficile da superare.

Oggi, a distanza di giorni dalla sua uscita, Francesca Polizzi è tornata a parlare di ciò che l’ha spinta a lasciare il dating show. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni nel format "Casa Lollo", dove ha voluto chiarire le ragioni dietro la sua scelta. Con grande sincerità, Francesca ha spiegato di aver maturato la decisione di abbandonare il programma perché, durante le ultime puntate in cui era presente in studio, non percepiva più interesse da parte di Gianmarco. Secondo quanto raccontato, l’atteggiamento del tronista sarebbe cambiato, diventando freddo e distaccato, al punto da farle sentire che la loro conoscenza si stesse svuotando di significato.

In un momento così delicato, Francesca ha anche confessato di aver scritto alcune lettere indirizzate proprio a Gianmarco, nelle quali ha messo nero su bianco pensieri, emozioni e riflessioni rimaste inespresse durante la loro frequentazione televisiva. Sebbene non ne abbia letto il contenuto integrale, la ragazza ha raccontato di aver voluto lasciare un segno autentico, un gesto vero, per chiudere quel capitolo con sincerità e rispetto.

"Ho visto una grande freddezza da parte di Gianmarco. Quindi ero molto stranita. Percepivo delle sensazioni strane. Io a lui avevo anche dato due mie lettera, che non ha letto pubblicamente, lì ho spiegato come mai mi sono eliminata."

"Cosa ho scritto nelle lettere? Che ero stranita perché nelle esterna era tutto fantastico - ha raccontato Francesca - e poi in studio qualcosa non andava e sembrava più propenso per le altre due ragazze. Anche a livello comunicativo non riuscivamo a capirci e a chiarirci e per me in una relazione la fiducia e la comunicazione sono alla base. Non mi sono presentata perché avevo detto già il mio, quindi mi aspettavo che lui volesse parlarmi in un’esterna. Nel momento in cui non c’è stata l’esterna, io ho comunque un po’ di amor proprio. Lui ha solo chiesto alla redazione se io potessi andare in puntata, quindi lui magari voleva un confronto lì. Ma io sono di Palermo… secondo lui dovevo andare a Roma per sentirmi dire ‘ti avrei eliminata lo stesso’? Lui è un bravo ragazzo, però mi è sembrato strano questo cambio di atteggiamento tra esterne e studio“.

Proprio oggi, c'è stata una nuova registrazione del dating show durante la quale, Gianmarco Steri ha annunciato la sua scelta tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. La scelta di Gianmarco sarà registrata, presumibilmente, domenica 11 maggio.

