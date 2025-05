Uomini e Donne, Gloria e Guido stanno ancora insieme? Ecco come procede la loro storia

News VIP

Gloria e Guido sono stati l'ultima coppia a lasciare Uomini e Donne nelle puntate andate in onda in questi giorni. Come procede la loro storia? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne, Gloria e Guido lasciano insieme il programma!

A sorpresa, Gloria Nicoletti e Guido hanno deciso di lasciare insieme il dating show e darsi una possibilità al di fuori della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La loro frequentazione è relativamente recente e la dama non sembrava poi così coinvolta, tuttavia, alla fine, la dama ha deciso di fidarsi dei suoi sentimenti e provare a vedere se la loro storia potrà proseguire anche al di fuori di Uomini e Donne.

Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri, venerdì 23 maggio, Guido aveva lasciato lo studio in preda alla gelosia dopo aver visto Gloria accettare un ballo con Francesco. Quest'ultimo aveva dato il suo numero alla dama romana, che non l'ha mai accettato e quest'ultima ha ribadito a Guido di non avere alcun interesse per l'altro cavaliere, ma scatenando in cambio la reazione inferocita di Guido.

Infastidita per il comportamento del cavaliere, che ha reputato eccessivo e una comoda scusa per non uscire insieme dalla trasmissione, trovando d'accordo anche gli opinionisti. I due hanno deciso di chiarirsi e hanno, infine, lasciato la trasmissione insieme, anche se per nulla felici.

Uomini e Donne, Guido e Gloria sono ancora una coppia?

La coppia formata da Guido e Gloria è ancora tale dopo la scelta di aver abbandonato il programma insieme? Nonostante i dubbi della dama, Guido si è detto innamorato di lei e questo è stato una garanzia per Gloria, che ha scelto di fidarsi delle sue parole. Il loro addio al dating show di Canale 5 è stato particolarmente burrascoso e segnato da una scenata di gelosia del cavaliere.

Tuttavia, alla fine, i due hanno appianato le divergenze e si sono dati un'opportunità per vedere come sarebbe andata tra loro. Ebbene, stando ad alcune stories pubblicate su Instagram dall'ex dama, sembra che tra Guido e Gloria ci sia già aria di crisi, se non di una rottura confermata. Sui social, infatti, Gloria ha postato una storia in cui ironizzava sul bisogno di dover cercare "aiuto" in amore probabilmente, con un pellegrinaggio religioso.

Che Gloria sia una delle dame che rivedremo a settembre? Stando a questi rumors non confermati, potrebbe essere davvero così. Da parte di Guido, invece, nessuna notizia. Cosa succederà? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

