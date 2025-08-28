Uomini e Donne, Giuseppe Molonia si iscrive ad un’agenzia di spettacolo: sogna la tv?

News VIP

Giuseppe Molonia lascia Uomini e Donne ma spera ancora di diventare qualcuno in tv? La segnalazione sul cavaliere del trono over.

Giuseppe Molonia ha ufficialmente lasciato Uomini e Donne e sono le prime Anticipazioni di questa stagione a confermarcelo. Ma sembra, almeno stando all’ultima segnalazione sull’ex cavaliere del trono over, che il sogno di lavorare in tv continui ad essere presente nella sua vita.

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia lascia

Si sono tenute le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e Giuseppe Molonia è tornato nello studio di Maria De Filippi, per un confronto con Rosanna Siino. La coppia ha lasciato insieme il programma di Canale 5 a maggio, promettendosi amore, ma nel corso dell’estate ci sono stati diversi episodi che hanno finito con l’allontanarli. Nessun possibile ritorno di fiamma per Giuseppe e Rosanna, che è stata attaccata duramente in studio, accusata di aver preso in giro il cavaliere che, invece, nutriva forti sentimenti per lei. Mentre Siino ha deciso di rimanere nel parterre femminile del trono over, Giuseppe ha annunciato di essersi fidanzato e così ha lasciato definitivamente il programma, salutando tutti.

Un colpo di scena inatteso anche, se va detto, è possibile che lo rivedremo presto in studio dato che non sappiamo quando sia forte questa relazione e questo suo sentimento. Nel frattempo, Opinionista Social pubblica una nuova segnalazione sul cavaliere, che mette decisamente in discussione le sue buone intenzioni. Ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Giuseppe si iscrive ad un’agenzia

Giuseppe Molonia ha lasciato Uomini e Donne, anche se nessuno si aspettava questo epilogo. L’ex cavaliere del trono over del dating show di Maria De Filippi si è detto felicemente fidanzato e così, dopo un confronto con Rosanna Siino, è tornato a casa lontano dalle telecamere. Tuttavia, sembra che le telecamere siano proprio il prossimo obiettivo di Giuseppe che, stando alla segnalazione di Opinionista Social su Instagram, si è iscritto ad una nota agenzia di spettacolo che si occupa di televisione, cinema, organizzazione di eventi e altro.

“Pensavate era finito qui? No! Perché Giuseppe dopo l'uscita da uomini e donne entra a far parte di una agenzia dove si occupa di spettacolo, televisione, cinema, eventi! Un vero proprio agente che si occuperà delle posizioni sopra elencate! Ma Giuseppe non disse in trasmissione che non interessava la televisione? Che voleva trovare una donna e basta? Giuseppe ha fatto il grande passo verso il grande spettacolo? Staremo a vedere”.

Insomma, Giuseppe si è allontanato da Uomini e Donne perché ha altri progetti in ballo? Sembra che il cavaliere siciliano sia ancora molto affascinato da questo mondo, pronto a sfruttare la popolarità che Maria De Filippi gli ha indirettamente concesso. Certo non sarebbe il primo né tantomeno l'ultimo a cogliere al balzo l'occasione, eppure questo non collima con le sue parole dato che Giuseppe si è sempre detto interessato esclusivamente a trovare l'amore. Forse aveva ragione Sabrina!

