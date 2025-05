Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna in crisi, ma il cavaliere esclude un ritorno nel programma

News VIP

Sembra che per una coppia del trono over di Uomini e Donne ci sia già aria di crisi: stiamo parlando di Rosanna e Giuseppe. La dama ha confermato i rumors di una crisi, ma il cavaliere avrebbe già escluso la possibilità di tornare nel dating show in caso di rottura.

Nel trono over di quest'edizione di Uomini e Donne sono nate diverse coppie: una delle più chiacchierate è sicuramente quella formata da Giuseppe e Rosanna. Il cavaliere è stato uno dei protagonisti del dating show, soprattutto per le sue sfide di ballo contro Gianni Sperti, opinionista della trasmissione. Dopo aver spezzato il cuore di Sabrina e un lungo e tira e molla con la dama, alla fine, sorprendendo tutti, Giuseppe ha iniziato a corteggiare Rosanna e ha deciso di uscire con lei dalla trasmissione. Tuttavia, sembra che tra i due ci sia già aria di crisi, come avrebbe confermato la dama di recente, ma il cavaliere ha anche ammesso che non ha intenzione di tornare nel dating show in caso di rottura.

Uomini e Donne, Rosanna conferma i rumors di una crisi con Giuseppe

Rosanna e Giuseppe hanno lasciato il programma tv di Canale 5 da poche settimane, nonostante la puntata del loro addio sia stata mandata in onda di recente. La dama ha sorpreso il pubblico, decidendo di uscire dalla trasmissione con il cavaliere, poiché nelle settimane precedenti non aveva dimostrato nei suoi confronti particolare interesse o affetto.

E, invece, in maniera del tutto inaspettata, Rosanna e Giuseppe hanno deci so di viversi fuori e iniziare una relazione insieme lontano dalla telecamere. Fin da subito non sono mancate le segnalazioni su di loro: i due sono stati avvistati nei pressi del Colosseo, in attesa di sedersi per mangiare e pare che il cavaliere dichiarasse orgoglioso a chiunque lo interpellasse che erano ex protagonisti di Uomini e Donne.

A distanza di poche settimane, tuttavia, sembra che l'idillio si sia già concluso e che Rosanna e Giuseppe siano in crisi. A svelarlo è stata una segnalazione riportata dal blogger Lorenzo Pugnaloni, secondo cui Giuseppe sarebbe giù di morale a causa di un litigio con Rosanna. Quest'ultima avrebbe poi confermato i rumors di una crisi e avrebbe anticipato che non si tratterebbe di una semplice lite:

" Purtroppo Giuseppe e Rosanna sono in crisi, non si tratta solo di una semplice lite. Ho appena sentito lei e mi ha confermato la segnalazione. Lei mi ha detto che ha preso una posizione"

Uomini e Donne, Giuseppe non tornerà nel dating show in caso di rottura con Rosanna

Non soltanto la crisi tra Giuseppe e Rosanna è reale, ma sembra anche che i due abbiano già affrontato il discorso di cosa fare nell'eventualità di una rottura tra loro. Alcuni fan, come riporta Blastingnews, avrebbero riportato di aver incontrato Giuseppe in un centro commerciale e che il cavaliere era parso molto abbattuto.

Giuseppe avrebbe dato la colpa ai litigi con Rosanna, dichiarando di non "stare molto bene" e che ci sarebbero stati già i primi litigi con la dama, che ha dimostrato di avere un carattere molto peperino già in studio. Come svela ancora il sito, sembra che in un secondo confronto con un'altra fan, Giuseppe avrebbe già smentito l'ipotesi di tornare a Uomini e Donne in caso di rottura con la compagna: "Se non va bene che fai, torni in trasmissione?" avrebbe chiesto la fan al cavaliere, che avrebbe replicato con secco "No, cercherò la fidanzata fuori".

