Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna già in crisi: la segnalazione inaspettata

A poche settimane dall’addio a Uomini e Donne mano nella mano, sembra che la relazione tra Giuseppe e Rosanna stia per naufragare

Sono passate poche settimane dal loro addio a Uomini e Donne, dopo una scelta emozionante che ha messo in crisi Sabrina Zago, eppure sembra che per Giuseppe e Rosanna non ci sarà un lieto fine. Le ultime segnalazioni, infatti, riportano che la coppia è in lite e che la dama ha preso una posizione netta, che potrebbe porre fine alla relazione.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna in crisi

Dopo aver rifilato un due di picche a Sabrina Zago, Giuseppe si è concentrato sulla conoscenza di Rosanna mettendo sin da subito in chiaro di aver preso una bella sbandata per la dama siciliana. Mentre per il cavaliere è stato amore a prima vista, Rosanna si è dimostrata molto più dura e cinica, pronta a metterlo alla prova prima di arrendersi ai propri sentimenti. Così, finalmente, Giuseppe e Rosanna hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne come coppia ufficiale. Dal momento che i due protagonisti del trono over hanno attirato diversa curiosità durante il loro percorso nel dating show di Canale 5, non sono mancate segnalazioni sulla loro conoscenza che, almeno fino ad ora, sembrava proseguire nel migliore di modi.

Oltre agli avvistamenti della coppia, poi, sappiamo grazie alle Anticipazioni delle registrazioni che Giuseppe e Rosanna sono tornati anche nello studio di Uomini e Donne per parlare della loro love story, e che la dama si è finalmente detta innamorata del cavaliere. Qualcosa, tuttavia, è repentinamente cambiato negli ultimi giorni, come riporta una segnalazione giunta a Lorenzo Pugnaloni. Secondo una fan del blogger, infatti, Giuseppe avrebbe raccontato di essere molto giù di morale a causa di qualcosa che è ben più di un litigio con Rosanna. Certo la dama ha dimostrato di possedere un carattere peperino, quindi non ci è difficile immaginare che anche lontano dalle telecamere ci sarà stata più di una discussione, ma questa volta la situazione sembra essere più grave del previsto, ecco perché.

Uomini e Donne: Giuseppe e Rosanna si sono lasciati?

Non sono tutte rose e fiori tra Giuseppe e Rosanna dopo il loro addio allo studio di Uomini e Donne. La coppia ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con le migliori intenzioni, sapendo tuttavia di portare avanti una relazione a distanza, dato che Giuseppe vive e lavora a Roma e Rosanna, invece, in Sicilia. Sebbene sembrasse andare tutto per il meglio tra loro, una recente segnalazione ha allarmato i fan della coppia del trono over e Pugnaloni ha deciso di vederci chiaro, svelando di aver contattato personalmente la dama.

"Purtroppo Giuseppe e Rosanna sono in crisi, non si tratta solo di una semplice lite. Ho appena sentito lei e mi ha confermato la segnalazione. Lei mi ha detto che ha preso una posizione”.

Insomma, stando a questa segnalazione non si tratta di una crisi passeggera ma di un ultimatum che Rosanna avrebbe dato a Giuseppe. Ma cosa potrebbe mai essere successo? Un’ipotesi è che il cavaliere le abbia chiesto di trasferirsi a Roma, mettendo così in crisi il grande senso di libertà della dama, oppure semplicemente i due non riescono a conciliare lavoro e impegni, e stando lontani sono più propensi a discutere. Chi, invece, per ora è felice e innamorato è Gianmarco Steri, pizzicato con la sua scelta a passeggio abbracciati e molto affiatati.

