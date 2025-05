Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara avvistati insieme

News VIP

Nonostante molti nutrano dubbi sull'autenticità del legame tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ex protagonisti di Uomini e Donne, una foto della coppia smentirebbe i rumors di una crisi tra loro.

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara al termine del suo percorso come tronista a Uomini e Donne: il barbiere romano ha deciso di seguire il suo cuore e, nonostante la chimica con Nadia Di Diodato, ha ammesso di essere rimasto impressionato da Cristina e di voler intraprendere una conoscenza al di fuori del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina avvistati insieme: la foto che fuga i dubbi

La scelta di Gianmarco Steri andrà in onda molto presto, ma le Anticipazioni hanno già svelato chi sarà la corteggiatrice con cui il barbiere romano uscirà dal programma di Uomini e Donne. Da quando è emerso che Gianmarco sceglierà Cristina, non sono mancate le polemiche sulla scelta e su come Nadia Di Diodato sia stata ingannata dal tronista. Inoltre, una segnalazione su Gianmarco ha messo in dubbio la veridicità dei sentimenti per Cristina: a quanto pare sarebbe comparso un like del tronista sotto un video edit dedicato alla coppia Gianmarco/Nadia e questo avrebbe scatenato le fan della giornalista contro Cristina e Gianmarco.

A riportare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip sui social e che ha divulgato la notizia che Gianmarco ha messo like a un video di coppia con Nadia, creato da una fanpage della coppia su TikTok. Questo gesto è stato preso come un segno del pentimento del tronista, che avrebbe già compreso di aver fatto la scelta sbagliata.

Tuttavia, la situazione è molto diversa da ciò che sembra e una foto che mostra insieme Gianmarco e Cristina insieme ha fugato ogni dubbio di una crisi tra loro.

Uomini e Donne, la foto di Gianmarco e Cristina mette fine ai rumors di crisi dopo la segnalazione shock sul tronista

In attesa di vedere in tv la scelta di Gianmarco, il tronista e Cristina non si nascondono e sono stati visti insieme: la pagina Instagram Coatters_, infatti, ha pubblicato uno scatto dei due novelli innamorati, mentre passeggiano lungo il molo di Salerno, dirigendosi verso il lungomare per una romantica passeggiata.

Lo scatto è accompagnato da una didascalia: "Gli altri criticano e fanno supposizioni, nel frattempo loro due..." accompagnata dall'emoji di un cuore e di una faccina commossa. I fan di Gianmarco, infatti, non hanno gradito l'attacco verso il tronista e hanno deciso di difendere la sua scelta di uscire dalla trasmissione con Cristina e di credere alla veridicità dei loro sentimenti.

