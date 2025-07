Uomini e Donne, Giuseppe dimentica Rosanna: relax al mare con un'altra donna!

News VIP

Giuseppe e Rosanna si sono lasciati ma il cavaliere di Uomini e Donne sembra essersi consolato molto in fretta. Ecco i dettagli sulla segnalazione.

La storia d’amore tra due dei protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne è naufragata. Stiamo parlando di Giuseppe e Rosanna che, dopo vari tentativi, sembra si siano lasciati per sempre. Il cavaliere, tuttavia, non è così giù di morale come ci si poteva aspettare dato che è già stato avvistato in dolce compagnia.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna addio!

Giuseppe è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il cavaliere ha colpito immediatamente il pubblico del dating show di Maria De Filippi, iniziando a conoscere meglio Sabrina Zago per poi avere un vero e proprio colpo di fulmine per Rosanna. La dama siciliana, tuttavia, ha inizialmente tenuto lontano Giuseppe accettando il suo corteggiamento senza mai sbilanciarsi. Quando tra loro è scoppiata un’accesa lite, tuttavia, Rosanna ha capito che avrebbe dovuto rischiare per non perderlo e così la coppia ha deciso di lasciare insieme il programma di Canale 5, trascorrendo immediatamente più tempo possibile insieme.

Ecco, tuttavia, che dopo poche settimane Rosanna e Giuseppe sono entrati in crisi, ma per fortuna hanno compreso insieme come ricostruire i danni fatti alla loro relazione e sono tornati insieme più forti di prima. Tutto sembrava andare per il meglio tra momenti di dolcezza insieme e poi le romantiche vacanze, durante le quali è spuntato anche Cosimo Dadorante, fino a quando Giuseppe e Rosanna hanno rotto improvvisamente. Insomma, sembra che tra loro ci fosse sempre una certa tensione impossibile da smorzare che ha portato entrambi a prendere la decisione di lasciarsi e separarsi perché era impossibile trovare una soluzione alternativa. Come l’ha presa l’innamoratissimo Giuseppe? Sembra meglio del previsto.

Uomini e Donne, Giuseppe insieme ad un’altra donna

La storia d’amore romantica quanto tormentata tra Giuseppe e Rosanna si è conclusa ufficialmente. Rivedremo dunque il protagonista del trono over di Uomini e Donne a settembre nel parterre maschile del dating show di Maria De Filippi? È senza dubbio una possibilità, dato che Maria De Filippi ha concesso al cavaliere molto spazio in puntata, tra battibecchi e sfide di ballo con Gianni Sperti, ma è anche vero che l’estate è lunga e che Giuseppe potrebbe trovare un nuovo amore e disertare la trasmissione.

In effetti, una recente segnalazione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, riporta proprio Giuseppe al mare in compagnia di una bella donna con il quale sembra essere molto affiatato. Insomma, il cavaliere ha già voltato pagina dopo la rottura con Rosanna la quale ha scelto per il momento di non commentare le segnalazioni sul suo ex, concentrandosi sulla vacanza nella sua Sicilia tra buon cibo e scatti in costume da bagno.

