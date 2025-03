Uomini e Donne, Giucas Casella lancia un appello a Maria De Filippi: "Fammi venire in studio, voglio corteggiare Tina"

News VIP

Giucas Casella ha lanciato un appello a Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne, per poter corteggiare Tina Cipollari!

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne potrebbe forse veder arrivare un nuovo corteggiatore per l'opinionista? Giucas Casella ha lanciato un appello a Maria De Filippi, affinché la conduttrice gli permetta di andare a corteggiare Tina. Nelle puntate finali della precedente edizione del dating show, Casella era stato ospite del programma per svelare che lui e Tina Cipollari avevano avuto una storia d'amore qualche anno fa, sebbene l'opinionista non lo ricordasse affatto.

Uomini e Donne, Giucas Casella lancia un appello a Maria De Filippi: "Lasciami venire in studio, Tina è mia!"

Al settimanale Nuovo Tv, Giucas Casella ha deciso di affidare un appello che Maria De Filippi: il prestigiatore ha deciso di chiedere alla conduttrice del programma tv di Canale 5 di poter tornare agli studi Elios e corteggiare Tina Cipollari. Quest'ultima, infatti, ha finalmente deciso di rimettersi in gioco ed è diventata tronista della trasmissione, sebbene il suo trono abbia una natura molto più scherzosa di quell classico. Tina infatti ha deciso di accettare la corte solo di uomini facoltosi, capaci di soddisfare ogni suo capriccio e disposti a spendere cifre esorbitanti per corteggiarla.

Al momento, a corteggiarla c'è Cosimo, eccentrico e simpatico corteggiatore con cui Tina è volata a Parigi per un weekend di shopping sfrenato e risate. Ma fino a qualche giorno fa anche Angelo era tra i suoi corteggiatori. Tuttavia, il corteggiatore aveva ammesso che sperava che potesse nascere qualcosa tra lui e l'opinionista e quando ciò non è accaduto ha scritto una lettera a Tina, lamentando la mancanza di connessione tra loro. Per tutta risposta, Tina ha replicato con un sonoro "E chi se ne frega!".

Perciò, per ora, si gode le attenzioni di Cosimo e chissà che per movimentare ulteriormente il trono dell'opinionista, Maria De Filippi non decida di prestare ascolto all'appello di Giucas Casella. Ma cosa le avrà detto il prestigiatore?

Uomini e Donne, Giucas Casella e Tina Cipollari hanno avuto una storia! L'appello del prestigiatore

Affidando a Nuovo Tv un suo appello, Giucas Casella ha deciso di chiedere alla conduttrice di Uomini e Donne la possibilità di tornare in studio e corteggiare Tina Cipollari. I due, come aveva svelato in passato il mago, hanno avuto una storia, dopo aver trascorso qualche tempo insieme alle Maldive. In quell'occasione, Tina avrebbe incantato Casella uscendo dall'acqua "come una dea"come raccontò a Nuovo Tv il prestigiatore e da lì i due avrebbero avuto una frequentazione.

L'opinionsta, quando Maria De Filippi aveva mostrato la copertina del settimanale, aveva ammesso di non ricordare di questa frequentazione e neppure l'incontro in studio con Casella sembrava averle rinfrescato la memoria. "C'è sempre stata un'amicizia affettuosa, ma nient'altro" ha dichiarato qualche mese fa Tina. Ma Giucas Casella non sembra volersi arrendere e così ha chiesto alla conduttrice di poter tornare nello studio del dating show e conquistare Tina Cipollari: "Fammi venire in studio. Sono pronto a corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per lasciare il programma con me. [...] Vedo già la scena di noi due che abbandoniamo lo show sotto una romantica pioggia di petali di rosa." ha dichiarato al settimanale il prestigiatore.

A detta del mago, sebbene il suo conto in banca non possa rivaleggiare con quello degli altri corteggiatori dell'opinionista, il suo amore riuscirà a far breccia nel cuore di Tina, tanto che dichiara senza il minimo dubbio: "Credo che in amore sia molto più importante la passione del conto in banca. Se poi ci sono anche i soldi, meglio! Ma non sono certo fondamentali per creare un saldo rapporto di coppia, uno di quelli destinati a durare nel tempo. I corteggiatori che si sono presentati con orologi importanti, auto di lusso e ville sparse in giro per il mondo, nelle località più esclusive, stanno solo perdendo tempo: Tina è mia!".

