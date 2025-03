Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Angelo confessa: "Tina non è scattato nulla". Ma lei sbotta: "E chi se ne frega!"

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 3 marzo, su Canale 5. Il trono di Tina Cipollari regala un momento di dramma, quando il corteggiatore Angelo annuncia di aver davvero creduto di potersi innamorare dell'opinionista! Ecco la nostra opinione della puntata.

Il trono di Tina causa drammi a Uomini e Donne quando il corteggiatore Angelo prima viene smascherato per aver contattato Morena, ma poi prova a giustificarsi dicendo che sperava di trovare il vero amore con Tina, ma non è stato così. Mentre Giuseppe sembra aver deciso di concentrarsi su Sabrina, ma non manca di sottolineare di essere sempre aperto a nuove conoscenze, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea sono una boccata d'aria fresca ed è bello vedere la dama così presa e serena. Tutto l'opposto di quello che accade tra Giovanni, Giulia e Francesca...Ecco la nostra opinione della puntata!

Uomini e Donne, Angelo confessa: "Tina, speravo di trovare l'amore con te, ma non è stato così". Lei tuona: "E chi se ne frega"

Evidentemente i troni di questa edizione di Uomini e Donne non hanno ragione di esistere senza una buona dose di dramma e persino il trono di Tina Cipollari ci regala del trash con la situazione di Angelo. Il corteggiatore dell'opinionista è entrato in studio dichiarando di aver scritto una lettera perché nel contesto televisivo non riusciva a esprimersi bene, ma Maria De Filippi rivela che solo poche ore prima della registrazione la redazione aveva scoperto da Morena che il corteggiatore aveva contattato la dama.

Angelo si giustifica dicendo che l'aveva fatto per prendere coraggio e legge una lettera all'opinionista nella quale le rivela di aver sofferto in passato e che sperava di poter trovare l'amore con Tina. "Ma non è stato così" si conclude la lettera, alla quale Tina risponde con un sonoro "E chi se ne frega!". Maria De Filippi ha pietà di Angelo e prova a spiegargli che il trono di Tina è un gioco e che l'opinionista non aveva messo certo in conto di volersi innamorare. Messo con le spalle al muro e consapevole di aver fatto una figuraccia, al corteggiatore non resta che abbandonare lo studio.

Spazio a Giuseppe e Sabrina: il cavaliere, dopo aver fatto un buco nell'acqua tentando di conquistare Agnese (o muoverla a pietà ripetendo in maniera ossessiva che i suoi occhi lo avevano stregato), ha deciso che, dopotutto, Sabrina potrebbe non essere poi così male per lui. Peccato che la sua convinzione abbia lo spessore e la consistenza di un foglio di carta portato dal vento. E questo emerge quando, dopo aver provato a intortare Sabrina con un discorso che "c'è un anello che li unisce" (ma non era il filo rosso?), Maria De Filippi lo stuzzica e il cavaliere ricade nella sua palese infatuazione per Agnese. Anche Gianni e Tina non riescono a non criticarlo, ma Sabrina sembra propensa ad andare avanti con lui.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea sono una boccata d'aria fresca tra i drammi inutili del trono over

Un momento di estrema dolcezza vede protagonisti Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea: la storica dama del parterre ha deciso di dare una possibilità a Ruggiero e al centro studio ammette che il cavaliere "non è per nulla basico" ma che anzi l'ha sorpresa perché aveva le giuste risposte per tutto e i due hanno trascorso molte ore a chiacchierare. Maria De Filippi prende in giro entrambi sulle "interrogazioni" della professoressa De Santi, ma anche il cavaliere ammette di essersi trovato molto bene con lei e che il timore iniziale di rapportarsi con Barbara, così "spigolosa" all'apparenza, era svanito perché si era trovato al cospetto di una donna molto diversa. La dama è molto presa dal cavaliere, tanto che chiede di poter ballare con lui e ha una richiesta per la redazione: poter danzare sulle note di "La cura per me" di Giorgia. Durante il ballo non mancano i baci tra loro, che scatenano un'ondata di applausi tra il pubblico.

Il romanticismo di Barbara e Ruggiero viene spazzato via da Giovanni, Giulia e Francesca: il cavaliere esordisce con un discorso molto duro verso la prima, ritornata nel parterre per corteggiare Giorgio Edipio. A detta sua, Giulia non mostra alcun interesse ed è "fredda" e poco propensa a lasciarsi conoscere. Tuttavia, la versione di Giovanni viene smentita quella di Giulia, che ricorda al cavaliere l'insistenza che ha manifestato nel cercare di baciarla più volte, di aver provato ad approfondire la loro intimità e anche di come avesse avuto per Francesca parole molto offensive, dichiarando a telefono con la dama pugliese che non aveva alcun interesse per lei. Il cavaliere si giustifica dicendo che non è affatto così, ma intanto Francesca decide di non uscire con lui. Inoltre, Giovanni svela che Giulia ha provato a fargli domande anche di natura intima sulle sue preferenze in camera da letto e che questo l'ha portato a chiederle se volesse trascorrere la notte insieme. Che cavaliere...

